Похоронный звон по «Северному потоку-2»

Российскому энергетическому гиганту это не понравится. Возможно, Ангеле Меркель это понравится еще меньше, пишет Forbes (США) о новой попытке США остановить «Северный поток — 2».

Трубопровод «Северный поток — 2», идущий из России в Германию, в очередной раз попал в перекрестье прицела Конгресса США , и произошло это на двухпартийной основе. На этот раз цель предложенного законопроекта состоит в том, чтобы остановить строительство трубопровода по дну Балтийского моря с помощью атаки на его страховщиков.

В действительности, это вряд ли остановит «Северный поток — 2», поскольку его строительство уже основательно продвинулось, и, по сути, оно почти завершено. Однако вот последние известия с фронта энергетической войны США против России.

Вчера члены Палаты представителей Конгресса США Адам Кинзингер (Adam Kinzinger) — республиканец, представляет штат Иллинойс, — Денни Хек (Denny Heck) — демократ, штат Вашингтон, — Майк Тернер (Mike Turner) — республиканец, штат Огайо, — Рубен Гальего (Ruben Gallego) — демократ, штат Аризона, — представили свой законопроект в дополнении к сенатскому Уточняющему Закону о защите европейской энергетической безопасности (Protecting Europe's Energy Security Clarification Act), который предусматривает введение новых санкций против «Северного потока — 2».

Эта новость быстро дошла до Киева, где компания «Нафтогаз» , бывший партнер Газпрома на Украине, встретила ее с большим энтузиазмом и с радостью.

«Нафтогаз» и Газпром в настоящее время разрешили большую часть своих споров в судах, однако «Северный поток — 2» воспринимается как проблема этой украинской компанией. Введение его в строй означает, что больше российского природного газа будет поставляться в Европу через Германию и меньше российского природного газа будет поставляться в Европу через Украину. По данным некоторых экспертов, потери транзитных доходов составят примерно 10% ВВП Украины, который и так не отличается быстрым ростом.

Обе палаты Конгресса в прошлом году приняли Закон о защите европейской энергетической безопасности (Protecting Europe's Energy Security Act — PEESA), а теперь нак рассмотрение внесен дополнительный Уточняющий закон как в Палате представителе Конгресса США, так и в Сенате Конгресса США.

Новый закон следует по успешном пути предыдущего закона и будет включен в ежегодный бюджетный законопроект Министерства обороны , на основании которого будут введены санкции против компаний, участвующих в строительстве этого трубопровода и укладывающих трубы по дну Балтийского моря.

Этот Уточняющий закон вводит санкции против компаний, которые в любой форме участвуют в «укладке труб», и подобная деятельность определяется как «активность, помогающая укладывать трубы, включая подготовку строительных площадок, рытье котлованов, мониторинг, засыпка камней, стыковка труб, их сгибание, нанесение специальных покрытий, сварка, укладка, а также засыпка траншей». Под его действие попадают компании, которые предоставляют услуги по оценке страховых рисков, услуги страхования и перестрахования» для судов-трубоукладчиков, а также фирмы, предоставляющие «услуги или оборудование для модернизации технологических процессов, установки сварочного оборудования для переоснащения или связывания между собой судов-трубоукладчиков; а также компании, предоставляющие „услуги в области тестирования и сертификации“, связанные с функционированием трубопровода „Северный поток — 2“.

По сути, это вообще выводит европейские компании из работ по достройке трубопровода „Северный поток —2“, поскольку страховым фирмам теперь грозят штрафы со стороны Министерства финансов США

То же самое относится к фирмам, занимающимся инжиниринговой инспекцией, и в результате ответственность переносится на Россию, и поэтому в будущем предусмотренные меры заставят европейских партнеров Газпрома мириться с тем, что скажут российские инспекторы относительно трубопровода „Северный поток — 2“.

Пока еще не определена дата голосования по поводу этого Уточняющего законопроекта. Но, судя по всему, он будет одобрен. Будет интересно посмотреть, как на это отреагирует Европа.

Штаб-квартира компании Nord Stream 2 (Северный поток — 2) находится в городе Цуг в Швейцарии, а большинство ее акций принадлежит Газпрому, крупнейшему экспортеру природного газа и его крупнейшему производителю. На долю Газпрома приходится около 15% мировой добычи природного газа. Это настоящий монстр.

Nord Stream II представляет собой консорциум компаний, в который входят французская компания Engie, австрийская OMV, британская Shell , а также немецкие Uniper и Wintershall. Все они вложили деньги в этот проект и могут теперь их потерять.

»Северный поток — 2» — это часть целого ряда российских трубопроводных проектов, которые начали реализовываться в 2014 году. В тот момент Россия и Украина проходили период жесткого развода. Правительство Украины рухнуло. Вместо него было сформировано прозападное правительство, и Киев еще дальше отошел от сферы влияния Москвы. Затем Россия захватила Крым, который в тот момент был автономным образованием в рамках Украины, а теперь он принадлежит Москве.

Россия видела, как быстро рвутся связи между двумя странами, и поэтому она сразу же стала создавать альтернативные транзитные маршруты, не полагаясь больше на украинские трубопроводы, многие из которых были построены еще в то время, когда Украины была наиболее важной республикой в составе Советского Союза.

Газпром попытался построить трубопровод «Южный поток» с итальянцами, но они отказались от участия по финансовым причинам, или они просто не хотели встать на чью-либо сторону. Вместо Италии в этот проект вошла Турция, и в результате был построен трубопровод «Турецкий поток».

Вместе с тем, главным из этих трубопроводов, конечно же, является «Северный поток — 2», однако реализовать этот проект без участия немцев было бы невозможно. Сами его трубы прокладываются параллельно с первоначальным «Северным потоком», что привело «Нафтогаз» к выводу о том, что он строится для того, чтобы обойти территорию Украины.

После этого Вашингтон стал рассматривать этот трубопровод в таком же свете.

По мнению Москвы, Соединенные Штаты обеспокоены тем, что «Северный поток» может отрезать их от прибыльных европейских энергетических рынков, и по этой причине в отношении «Северного потока», начиная с 2017 года, вводятся в действие санкционные законы.