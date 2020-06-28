«США утешили Украину бесполезными санкциями»

Санкции США против российского газопровода "Северный поток — 2" являются бессмысленными, пишет обозреватель Forbes Кеннет Рапоза

Ограничения "вряд ли остановят" строительство газопровода, которое на данный момент практически завершено, указано в материале. Отмечается, что новые санкции едва ли приведут к заявленному результату и могут рассматриваться как утешение Украины, которая воспринимает "Северный поток — 2" как угрозу.