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Forbes: США утешили Украину бесполезными санкциями против «Севпотока — 2» 

Газета.Ru и ещё 1 3 часа назад
«США утешили Украину бесполезными санкциями»
Фото: РИА Новости
Санкции США против российского газопровода "Северный поток — 2" являются бессмысленными, пишет обозреватель Forbes Кеннет Рапоза.
Ограничения "вряд ли остановят" строительство газопровода, которое на данный момент практически завершено, указано в материале. Отмечается, что новые санкции едва ли приведут к заявленному результату и могут рассматриваться как утешение Украины, которая воспринимает "Северный поток — 2" как угрозу.
Строительство российского газопровода "Северный поток — 2" было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент России Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.
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Экономика , Владимир Путин , Кеннет Рапоза , Forbes
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