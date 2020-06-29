Греф сравнил эпидемию коронавируса с дефолтом 98-го

Глава Сбербанка Герман Греф сравнил ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции с обстоятельствами дефолта 1998 года.

«Правительству не позавидуешь хотя бы по той причине, что на второй неделе существования ему достался коронавирус. С этим можно сравнить разве что дефолт 1998 года, случившийся вскоре после прихода Сергея Кириенко в Белый дом. Похожая ситуация», — считает он, передает ТАСС.

В апреле Греф заявил, что не ожидает дефолта в России.

В то же время Греф считает, что рубль к концу года укрепится до уровня 60-62 рублей за доллар.

«Наша национальная валюта тесно связана с ценой на нефть, а ее тяжело спрогнозировать. Я доверяю одному из старых и опытных аналитиков Генри Гроубу. Он называет на конец года 60-62 доллара за баррель. Значит, рубль будет в пределах плюс-минус шестидесяти к доллару», — отметил Греф.

Он подчеркнул, что пока тенденции таковы, но «никто не знает, как будет развиваться ситуация с коронавирусом, и, если случится вторая волна, возможно, рубль станет колебаться».

Он также предположил, что ВВП России в 2020 году снизится на 4,2-4,5%, если не будет второй волны пандемии.

«Мы делали прогноз падения ВВП от 6 до 9% в зависимости от того, сколько продлится ситуация закрытости. Сегодня наш прогноз куда более оптимистичен. Примерно минус 4,2-4,5% ВВП. Опять же, если не случится повторной волны», — отметил он.

В мае Сбербанк создал компанию, которая займется организацией производства вакцины от коронавируса.