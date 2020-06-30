Греф рассказал о повторении дефолта 1998 года

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Глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС сравнил нынешнюю пандемию коронавируса с дефолтом, постигшем страну в 1998 году.

"Правительству не позавидуешь хотя бы по той причине, что на второй неделе существования ему достался коронавирус. С этим можно сравнить разве что дефолт 1998 года, случившийся вскоре после прихода Сергея Кириенко в Белый дом. Похожая ситуация", — заявил Греф.

Однако глава крупнейшего коммерческого банка страны заявил, что российская экономика системно подготовилась и проходит кризис, вызванный коронавирусом, лучше прогнозов. По его словам, переход к плавающему курсу рубля был верным решением.

"Сейчас сказал бы так: при плавающем курсе рубль является естественным демпфером макроэкономической ситуации. В 2014 году приняли очень правильное действие, когда отпустили рубль и перешли к таргетированию инфляции, перестав таргетировать курс", — пояснил он.

Банкир добавил, что сегодня экономика значительно более "флексибильная к таким шокам".