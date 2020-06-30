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Греф сравнил пандемию коронавируса с дефолтом 1998 года 

Российская Газета и ещё 21 40 минут назад
Греф рассказал о повторении дефолта 1998 года
Фото: globallookpress.com
Глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС сравнил нынешнюю пандемию коронавируса с дефолтом, постигшем страну в 1998 году.
"Правительству не позавидуешь хотя бы по той причине, что на второй неделе существования ему достался коронавирус. С этим можно сравнить разве что дефолт 1998 года, случившийся вскоре после прихода Сергея Кириенко в Белый дом. Похожая ситуация", — заявил Греф.
Однако глава крупнейшего коммерческого банка страны заявил, что российская экономика системно подготовилась и проходит кризис, вызванный коронавирусом, лучше прогнозов. По его словам, переход к плавающему курсу рубля был верным решением.
"Сейчас сказал бы так: при плавающем курсе рубль является естественным демпфером макроэкономической ситуации. В 2014 году приняли очень правильное действие, когда отпустили рубль и перешли к таргетированию инфляции, перестав таргетировать курс", — пояснил он.
Банкир добавил, что сегодня экономика значительно более "флексибильная к таким шокам".
Сравнение пандемии с дефолтом употребил в апреле и глава Минэкономразвития Максим Решетников, оценив возможность повторения в России ситуации 1998 года. Но министр заявил, что по его мнению, такой сценарий исключен. Решетников заявил, что российский рынок труда обычно менее восприимчив к кризисам по сравнению с другими странами. А самое главное — кризисы в России сопряжены с меньшей безработицей.
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Экономика , Экономика России , Максим Решетников , Герман Греф , Сергей Кириенко , Сбербанк России , Минэкономразвития , ИТАР-ТАСС
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