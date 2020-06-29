Курс доллара: прогноз на неделю

В конце прошлой недели падение рубля ускорилось, тенденция сохранится и 29 июня, в результате чего курс доллара поднимется выше 70 рублей.

Как писал «Рамблер», российская валюта закончила неделю на уровне 69,76 рубля за доллар и 78,25 рубля за евро.

Ослаб рубль из-за растерявшей свои позиции нефти. Нефть Brent за 24 часа лишилась 1,46 процента, упав до 40,45 доллара за бочку. Нефть WTI стоила 37,95 доллара за баррель, падение составило 1,99 процента.

На нефть, в свою очередь, влияли данные о росте количества случаев коронавируса в США и других странах, рынок испугался второй волны пандемии. Эксперты считают, что опасения по поводу нового витка коронавируса могут стать долговременным препятствием для восстановления спроса на нефть.

Григорий Жирнов из Нордеа банка предупредил, что и в начале новой недели давление на рубль сохранится, в результате чего курс доллара 29 или 30 июня поднимется выше 70 рублей.

По мнению Жирнова, на отношения российской и американской валют влияют множество факторов неопределенности: это и пандемия, будущее которой неизвестно, и международная деловая активность, так и не вернувшаяся к привычному состоянию, и окончание налогового периода в РФ, из-за чего рубль лишился поддержки.

Аналитики Нордеа банка считают, что в ближайшие дни доллар будет стоить 70-70,50 рублей.

Александр Купцикевич из FxPro назвал прошедшую неделю довольно успешной для рубля, особенно на фоне падения нефтяных цен. По его мнению, стоимость топлива в ближайшее время будет находиться под угрозой: ранее в США объявили о повышении уровня нефтедобычи, это может негативно сказаться на нефтяных ценах в условиях ухудшающейся обстановки с коронавирусом.

Купцикевич предупредил, что эти факторы способны окончательно обрушить нефтяные цены, за которыми немедленно последует и курс рубля. По его словам, игроки осознаю вероятность такого сценария, поэтому российская валюта начнет терять позиции заранее.

По мнению Купцикевича, рубль уже завершил свою коррекцию вверх, в ближайшие две-три недели он будет падать и по отношению к доллару, и по отношению к евро.

Аналитик спрогнозировал, что к 3 июля и, возможно, даже раньше американская валюта поднимется до 70,70-70,90 рублей. К началу августа, по его прогнозу, доллар может пробить психологические отметки в 71-72 рубля, вплотную подобравшись к 73 рублям. Купцикевич уверен, что это станет только началом и в перспективе рубль упадет еще сильнее.

Согласился с коллегами и Дмитрий Полин из ProFinance.ru. Он заявил, что критической для национальной валюты на этой неделе станет отметка в 70,60-71,90 рублей за доллар.

Однако Ксения Лапина из QBF сделала более оптимистичный прогноз. Она считает, что доллар на этой неделе будет колебаться в границах 68,50−70,50 рублей. В то же время она признала, что шансов не упасть до 70 рублей за доллар у российской валюты не очень много. Главным фактором для рубля она также назвала нефтяные цены.

По мнению Лапиной, при нефти в 39,50-40 долларов за баррель, российская валюта с большой вероятностью упадет ниже 70 рублей. Ослабить рубль может и решение Центробанка о новом снижении ключевой ставки, которое, по мнению аналитиков, скорее всего, будет принято.

Стоимость рубля к евро, по прогнозу Лапиной, будет определять поведение европейской валюты по отношению к доллару. Она подчеркнула, что евро сейчас гораздо менее беспокоен, чем доллар, поэтому до конца недели европейская валюта может оказаться в границах 77,50−79 рублей.

Герман Греф Как сообщал «Рамблер», глава Сбербанка заявил ТАСС, что к концу 2020 года российская валюта укрепится и будет стоить 60-62 рубля за доллар.

Греф сослался на опытного аналитика Генри Гроуба, который прогнозирует стоимость нефти к концу года на уровне 60-62 доллара за бочку. При такой цене на нефть доллар будет стоить 60 рублей. При этом Греф предупредил, что в случае второй волны коронавируса рубль снова начнет колебаться.

До этого эксперты Deutsche Bank предсказали рост российской валюты до 65 рублей за доллар. По их мнению, это случится на фоне экономической устойчивости России, благодаря решениям Центробанка, а также из-за не очень сильной зависимости РФ от иностранных туристов в отличие от других развивающихся стран.

В то же время специалисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования допускали, что в случае второй волны пандемии российская валюта может упасть и до 90 рублей за доллар. Эксперты отмечали, что зависеть это будет не от самого факта наступления второй волны, а от того, насколько сильной она будет и какие ограничения придется вводить странам.