Курс доллара: у рубля «сдали нервы» 

Опрошенные аналитики заявили, что курс доллара на торгах в начале недели рос к рублю из-за негативной ситуации с EM-валютами (emerging markets, с англ. «развивающиеся рынки»).

Как сообщал «Рамблер», на торгах Московской биржи в понедельник, 29 июня курс доллара впервые с 15 июня превысил 70 рублей.

Аналитики объясняли, что рубль оказался под ударом из-за дешевеющей нефти. Нефть Brent с поставками в августе на торгах в Лондоне стоила 40,08 доллара за бочку. Однако затем цены на топливо пошли вверх, вечером прибавив 0,73 процента (рост до 41,32 доллара за баррель), но рублю это не помогло.

Эксперты заявили, что падение рубля больше было связано с динамикой EM-валют, чем с нефтью. Инвесторы на торгах 29 июня крайне осторожно относились к рискам из-за страха перед второй волной коронавируса, которая может негативно сказаться на основных мировых экономиках.

Такую точку зрения выразил Гельды Союнов из УК «Промсвязь». Он заявил, что падение рубля в первую очередь связано с уходом инвесторов из рискованных позиций в развивающихся валютах.

Союнов обратил внимание, на ускорившийся рост заболеваемости в мире, в особенности в США. Это снижает шансы на стремительное возвращение мировой экономической активности к прежним уровням. Такая ситуация крайне негативно отражается на всех EM-валютах, в том числе и на рубле.

Юрий Кравченко из «Велес Капитала» добавил, что отрицательно на российской валюте сказалась информация о продлении санкций Евросоюза, введенных против России, еще на шесть месяцев — до 31 января 2021 года.

По прогнозу Кравченко, в связи с этим к концу недели российская валюта может упасть ниже 71 рубля за доллар. Более того, случиться такое падание может даже раньше, уже 30 июня или 1 июля, если нефть Brent скатится в коридор 40-40,50 долларов за баррель.

Эксперт«БКС Премьер» Антон Покатович также не дал позитивный прогноз. Он считает, что боязнь второй волны пандемии, которая сформировалась у инвесторов, может перерасти в панику. Если начнется настоящая паника, рубль получит серьезный удар.

По версии Покатовича, уже во вторник, 30 июня, доллар может подорожать до 71 рубля и это еще «неплохой» вариант.

Богдан Зварич из Промсвязьбанка предупредил, что падение нацвалюты до 70 рублей за доллар, психологического рубежа, позволяет допустить и дальнейшее ухудшение ситуации, в том числе попадание доллара в границы 71-75 рублей.

В то же время эксперты «Сбербанка», несмотря на опасения их коллег, считают, что российская валюта вполне способна закрепиться в коридоре 67,50-69,50 рублей за доллар. По мнению инвестиционного директора «Сбербанк Управление активами» Рената Малина, в сформировавшихся условиях у рубля есть потенциал для роста. Взлететь вверх нацвалюта может благодаря стимулирующим действиям мировых регуляторов, а также из-за возвращения нефти к прежним уровням.

Малин уверен, что в основном на рубль будут влиять события на нефтяном рынке и взгляды инвесторов на валюты и другие активы EM-стран.

Глава Сбербанка Герман Греф допускал, что к концу 2020 года российская валюта может вырасти, причем серьезно — до 60 рублей за доллар. Греф ссылался на опытного эксперта Генри Гроуба, который считает, что нефть к концу года будет стоить 60-62 доллара за баррель, благодаря чему пойдет в рост и рубль.

При этом Греф отмечал, что в случае второй волны пандемии рубль могут ждать серьезные колебания.

Похожий прогноз сделал и глава ACI Russia Сергей Романчук. В комментарии РИА Новости он заявил , что доллар может рухнуть до 60 рублей из-за ситуаций с инфляцией. Он подчеркнул, что накопленная за время пандемии инфляция в четыре процента (в США — два процента), не является выдающейся, такие показатели не должны катастрофически влиять на курс.

Романчук обратил внимание, что ранее ситуация с рублем и долларом всегда развивалась по одному сценарию: после очередного кризиса российская валюта дешевела и больше никогда не возвращалась к прежним значениям. Однако во время пандемии этого не произошло: курс рубля смог удержаться, а затем и вернуться обратно, инвесторы не пытались огульно избавляться от российской валюты. По его мнению, нынешняя ситуация может стать фундаментом для укрепления рубля.

Эксперт считает, что до конца года отечественная валюта будет находиться в рамках 65-75 рублей за доллар.

Страхи инвесторов может подпитать заявление главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Гебрейесуса, сделанное вечером 29 июня. По его словам, пандемия все еще даже не близка к завершению. Хотя часть стран добилась больших успехов в борьбе с коронавирусом, пандемия ускоряется, считает он.