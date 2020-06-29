Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
69.93
$
70.25
78.87
79.20
Прогноз
06.07 – 13.07
$
70.90
79.40
Индексы и котировки Brent
41.35
–0.05 Золото
1770.00
–0.04 РТС
1246.74
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
29.06
1.1286
–0.0038
15.06
1.1323
25.06
17.06
03.06

Shell счел факт завершения «Северного потока — 2» важнее сроков окончания работ 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Shell назвал главную цель в ситуации с «Севпотоком-2»
Фото: globallookpress.com
Англо-голландский концерн Shell, партнер Газпрома по проекту «Северный поток — 2», обеспокоен задержкой строительства газопровода из-за санкций, однако наиболее важным считает не сроки, а сам факт завершения проекта, сообщил глава концерна в России Седерик Кремерс.
«Самая важная вещь заключается в том, чтобы строительство газопровода было завершено. Этот факт важнее сроков строительства», — передает ТАСС слова Кремерса.
Он также отметил, что «был бы плохим бизнесменом, если бы не беспокоился об этом, но в данной отрасли многие вещи, являются долгосрочными, и с этим связаны такие же долгосрочные риски».
Также Кремерс подчеркнул, что считает Россию стратегически важным рынком и настроен на развитие новых нефтегазовых проектов в России.
«Иногда я встречаю комментарии о том, может ли кризис, или процессы энерготрансформации, или какие-то другие вещи заставить Shell уйти из России. На это я скажу, что позиции Shell в России достаточно крепки, и мы планируем сохранить их. Россия продолжит оставаться страной стратегического интереса для нас», — рассказал он.
По его словам, за 128 лет деятельности в России «нестабильности хватало», в ближайшие десять лет никакие неопределенности не заставят Shell уйти из России.
Кроме того, глава концерна заявил, что Shell сократил глобальные капзатраты в 2020 году из-за кризиса на 20%, оптимизация расходов коснулась и деятельности в России.
«Сокращение операционных расходов прорабатывалось для всех регионов присутствия компании. В капитальных затратах мы были вынуждены урезать расходы на бурение в наших совместных проектах в России», — сказал он.
Он также уточнил, что капитальные затраты компании в этом году будут снижены с 25 до 20 млрд долларов.
Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отметил, что проект газопровода «Северный поток — 2» обязательно будет реализован, если «немцам, голландцам, тем же датчанам, другим странам, которые заинтересованы в получении российского газа, позволят действовать исходя из этого интереса».
Видео дня. Семьи с детьми получат новые выплаты
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Путин дал прогноз по инфляции Путин дал прогноз по инфляции Байден возмутился отсутствием санкций против России за Афганистан Байден возмутился отсутствием санкций против России за Афганистан Греф сравнил эпидемию коронавируса с дефолтом 1998 года Греф сравнил эпидемию коронавируса с дефолтом 1998 года
Комментарии
Экономика , Компании , Константин Косачев , Газпром , Shell , Совет Федерации , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Похоронный звон по «Северному потоку-2»
Похоронный звон по «Северному потоку-2»
«Северный Поток — 2» пугает
«Северный Поток — 2» пугает
Богатейший человек мира заинтересовался российской компанией
Богатейший человек мира заинтересовался российской компанией
Путин предложил с 2021 года изменить ставку НДФЛ
Путин предложил с 2021 года изменить ставку НДФЛ
Видео
Мишустин сделал заявление по ипотеке
00:22
Мишустин сделал заявление по ипотеке
Личный счет Недвижимость
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
00:16
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
Экономика
Налог на богатых ударит по среднему классу
00:56
Налог на богатых ударит по среднему классу
Личный счет
Рубль падает
00:08
Рубль падает
Рынки
В России подорожает мобильная связь
00:32
В России подорожает мобильная связь
Личный счет
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
00:35
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
Рынки Статьи
Досадная задержка: что мешает «Севпотоку — 2»
00:35
Досадная задержка: что мешает «Севпотоку — 2»
Рынки Компании
Доллару предрекли серьезный обвал
00:10
Доллару предрекли серьезный обвал
Экономика
Западные СМИ: Россия подготовилась к кризису
03:32
Западные СМИ: Россия подготовилась к кризису
Рынки Статьи
Российским детям помогут за счет повышения налогов
00:15
Российским детям помогут за счет повышения налогов
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение