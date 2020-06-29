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Кабмин ФРГ ждёт решения США по «Северному потоку — 2» 

News.ru и ещё 5 44 минуты назад
Германия ждет решения США по «Северному потоку-2»
Фото: globallookpress.com
Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что в правительстве ожидают окончательного решения конгресса США по санкциям против «Северного потока — 2».
Как отметил он на брифинге в Берлине, позиция Германии к такому роду санкций остаётся неизменной, пишет РИА Новости.
«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. На данное время газопровод построен примерно на 93%. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
Ранее американские конгрессмены внесли параллельный законопроект о дополнительных санкциях против строящегося газопровода «Северный поток — 2». В отличие от предыдущей версии он содержит более мягкие санкции против участников строительства газопровода.
Отмечается, что новый проект разработали и поддержали сразу девять членов палаты представителей конгресса — шесть республиканцев и три демократа. Новый законопроект предусматривает введение санкций против судов, занимающихся прокладкой трубопровода, а также компаний, которые модернизировали их для проведения подводных работ. Кроме того, под санкции могут попасть страховщики судов.
В свою очередь власти Германии сообщили о подготовке ответного пакета санкций на тот случай, если США действительно реализуют свои угрозы в отношении «Северного потока — 2». Своим давлением на строительство газопровода США стремятся заставить Берлин переписать свою энергетическую политику и отказаться от сотрудничества с Россией, писал NEWS.ru.
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Комментарии
Экономика , Штеффен Зайберт , ЕС , РИА Новости
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