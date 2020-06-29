США сворачивают давление на «Северный поток-2»

Противодействие Германии новым санкционным идеям Вашингтона привело к снижению давления на "Северный поток-2" со стороны американских законодателей. Новый законопроект предполагает гораздо более "беззубые" санкции и вовсе не содержит наиболее серьезных ограничений. Все это вряд ли повлияет на ход строительства трубопровода, однако может повлечь за собой серьезное охлаждение отношений между США и ЕС , считают опрошенные "Прайм" эксперты.

На минувшей неделе конгрессмены США представили на рассмотрение Палаты представителей новый законопроект, предусматривающий расширение санкций в отношении газопровода "Северный поток 2". Документ не содержит наиболее жестких и чувствительных ограничений, которые предлагаются в более раннем проекте сенаторов.

Он по-прежнему предполагает новые санкции для судов, занимающихся "трубоукладочной деятельностью" на глубине от ста футов (30,5 метра). Речь идет обо всем комплексе работ, начиная от подготовки места укладки. Согласно законопроекту, санкции могут затронуть иностранных лиц, компании и их менеджеров, которые оказывают услуги по "андеррайтингу, страхованию или перестрахованию судов", участвующих в прокладке газопровода. Также ограничения могут коснуться поставщиков услуг и техники для организации работ.

При этом новый документ не предусматривает санкций против компаний, осуществляющих инспекцию, испытания и сертификацию газопровода. Кроме того, в нем отсутствует условие о вступлении положений законопроекта в силу задним числом. Эти ограничения были в предыдущем проекте. Нет речи и о санкциях для возможных покупателей газа из "Северного потока-2", которые обсуждались ранее.

Еврокомиссии пока сообщили, что следят за ситуацией и по-прежнему выступают против ограничений в отношении компаний ЕС, которые ведут законный бизнес. Однако власти Германии уже готовят встречные санкции, если законопроект будет одобрен властями США, сообщает Bloomberg. По данным агентства, правительство Ангелы Меркель рассматривает план по скоординированным действиям Евросоюза.

АМЕРИКАНЦЕВ НАПУГАЛИ

Опрошенные "Прайм" эксперты сошлись во мнении, что заявления из Берлина о готовности введения ответных санкций в случае принятия одиозного законопроекта, анонсированного в июне сенаторами, все-таки подействовали на американцев. Поэтому был предложен более "беззубый" вариант.

Первый законопроект, одобренный влиятельным сенатором от Техаса Томом Крузом , принадлежит перу одиозного сенатора Джейн Шейхин. Она является автором большинства реализованных ограничительных антироссийских инициатив, включая пакет, приведший к невозможности участия в "Северном потоке-2" швейцарской Allseas — владельца крупнейшего флота трубоукладчиков. Ранее эта компания принимала участие в строительстве практически всех современных экспортных газопроводов.

"По факту из законопроекта вычеркнут самый принципиальный пункт, который мог сделать невозможным ввод в эксплуатацию "Северного потока-2" даже в случае его успешного завершения. Подразумевалась возможность наложения санкций за проведение обязательной экспертизы не только на частные организации, но и государственные органы. То есть это делало невозможным осуществление "приемки" газопровода, что и вызвало исключительно бурную реакцию со стороны властей ФРГ", — напомнил партнер юридической компании "НАФКО" Павел Иккерт.

ЕВРОПЕЙЦЫ ЗАДУМАЛИСЬ

По словам аналитика по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксаны Лукичевой, США, как могут, замедляют строительство газопровода.

"Однако санкции, налагаемые на участвующие компании, в основном немецкие, уже привели к кризису в отношениях ЕС и США. В результате Ангела Меркель "окончательно развалила" G7, отказавшись ехать в США на общую встречу. А Дональд Трамп объявил о выводе части американских войск, размещенных на территории Германии", — отметила она.

В целом это укладывается в доктрину постепенного сокращения американского присутствия в Европе и увеличения самостоятельного развития ЕС и зоны евро. Поэтому сказать, что европейцы просто выжидают, было бы не совсем справедливо относительно Германии и европейцев, полагает эксперт.

Негативная реакция ЕС на американское вмешательство во внутренние бизнес-процессы в европейском регионе закономерна. Новые санкции США могут затронуть значительное число европейских компаний и банков, а также правительственные организации.

Дело в том, что "Северный поток-2" — это не исключительно газпромовский проект. В нем в качестве соинвесторов участвуют ENGIE (Франция), OMV (Австрия), Shell (Нидерданды), а главное, Uniper (ФРГ) и Wintershall (ФРГ). Общий объем инвестиций с их стороны оценивается в 8 млрд евро, это деньги, которые европейские энергетические компании уже вложили и потеряют, если санкции США заработают.

На этом фоне противодействие давлению Вашингтона в отношении газопровода усилится, равно как и обособление Европы от США и формирование некоего "внутриевропейского единства" без равнения на команды из-за океана, полагают эксперты.

"Процессы идут, а с принятием председательства Германии в Еврокомиссии с 1 июля, могут значительно ускориться. Меркель уже сообщила, что в следующие шесть месяцев председательства будет сделан упор на вывод Европы из текущего кризиса и укрепление единства ЕС", — говорит Лукичева.

ТРУБУ СДАДУТ В СРОК

Что касается самих санкционных законопроектов, то рассматриваться они будут параллельно, но, вполне вероятно, в итоге будет принят некий компромиссный вариант, по сути, близкий ко "второй версии". Однако это уже сейчас малоэффективно для американской индустрии СПГ, поскольку сверхнизкие цены на газ в Европе уничтожают спрос на данный товар.

В настоящее время наблюдаются массовые отказы от ранее законтрактованных поставок американского СПГ вплоть до сентября, рассказала Лукичева. Дело в том, что с учетом ценовой конъюнктуры дешевле выплатить штраф за отказ от обязательств по контракту, нежели покупать эти объемы по зафиксированным в нем ценам.

На сдачу "Северного потока-2" все это вряд ли повлияет существенным образом.

"В обновленном виде законопроект выглядит максимально беззубым и безвредным. Завершение укладки подводной части будет осуществляться силами российской стороны, и введение санкций в отношении страховщиков кораблей и обслуживающих их организаций вряд ли окажется непреодолимым барьером", — считает Иккерт.