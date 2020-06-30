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ЧАЗы буксуют 

Российская Газета и ещё 1 14 минут назад
Россия ограничит число трудовых мигрантов
Фото: ТАСС
Пандемия, по данным Росстата, без работы оставила 4,5 миллиона россиян. К осени безработица может вырасти до 11 миллионов человек. Одновременно, из-за закрытия границ, в стране тоже без работы застряли свыше 3,5 миллиона мигрантов.
— С ожидаемым в июле открытием границ потоки трудовых мигрантов увеличатся и вырастет социальная конкуренция за рабочие места, — говорит эксперт Института демографических исследований социологического центра РАН, советник Федерального агентства по делам национальностей Виктория Леденева. — Нас ждет общественный феномен: до 60 процентов уехавших мигрантов хотят вернуться на работу, которая пока "стоит", еще 3,5 миллионам мигрантов объявлена амнистия. Но в связи с ростом безработицы приоритетом правительством объявлено трудоустройство сначала российских граждан.
Как считает Леденева, конкуренция за труд регулируема, и механизм регулирования запущен. Указы президента РФ от 18 апреля и 15 июня продлили патенты на работу и статус пребывания оставшихся мигрантов на неопределенное время. С теми, кто после 1 июля желает вернуться, будут работать ЧАЗы — частные агентства занятости. Они объявили, что в Россию на заработки можно приехать только через фильтр организованного набора.
— Ситуация меняется кардинально, — считает член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям и эксперт Консультативного совета при Главном управлении МВД России по вопросам миграции Николай Курдюмов. — Россия не закрывается от трудовых мигрантов, но ограничивает их въезд в пользу трудоустройства россиян. Мы отказываемся от услуг посредников в пользу организованного набора мигрантов и возрастание роли объединений работодателей.
При этом Курдюмов признает, что пока ЧАЗы буксуют. В ряду причин — мигрантам и работодателям они не предлагают гарантий социальной защиты (жилье, соцпакет) и преференций (гарантии квалификации рабочих), чем проигрывают нелегальным посредникам. Также у персонала ЧАЗов в странах выезда часто нет профессиональной подготовки: они присылают не запрашиваемых спецов, а "рабсилу", которую работодатель до 50 процентов возвращает. К тому же в части стран выезда основу персонала ЧАЗов нередко составляют все те же нелегальные посредники, работающие на два фронта и создающие миф о "свободном перемещении мигрантов", хотя контролируют до 95 процентов их потоков.
Конфликт интересов ГУ МВД РФ по вопросам миграции решает в нескольких направлениях: в частных агентствах занятости стран выезда идут курсы повышения квалификации персонала, а в России — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — запущен пилотный проект "Цифровая платформа мигранта".
— На любой гаджет мигрант скачивает базу данных о наличии работы, требованиях к квалификации и степени знания русского языка, там же есть адреса жилья или условия семейного проживания, — говорит руководитель рабочей группы по миграции Торгово-промышленной палаты Ленинградской области Валерий Шинкаренко. — Базу данных мы распространяем как у себя, так и выстраиваем сеть в странах выезда.
К концу 2020 года к "Цифровой платформе мигранта" подключаются еще 12 российских регионов.
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Экономика , Торгово-промышленная палата , МВД
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