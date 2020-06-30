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Белоруссия объяснила, как пришла к решению о закупке нефти в США 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 9 3 часа назад
Белоруссия объяснила закупку нефти в США
Фото: РИА Новости
Поставки американской нефти в Белоруссию — это долгосрочная программа, заявил глава министерства иностранных дел страны Владимир Макей. По его словам, в результате «горького опыта экономических кризисов» Минск пришел к выводу, что диверсификация является «жизненно необходимым принципом».
«Состоявшаяся поставка американской нефти — это не одноразовый шаг, а долгосрочная программа», — заявил министр, передает РИА «Новости».
Он пояснил, что необходимо «покупать там, где дешевле».
«Наученные горьким опытом различных экономических кризисов, мы пришли к выводу о том, что диверсификация — это жизненно необходимый принцип, политика для нашего государства. Главой белорусского государства поставлены соответствующие задачи, чтобы обеспечить процентов на 30 поставки нефти из альтернативных источников. Над этим работают сейчас плотно структуры «Белнефтехима» в тесной координации с МИД и другими заинтересованными», — отметил Макей.
Белоруссия также планирует активно работать над поставками углеводородов из других стран, в том числе из государств Ближнего Востока.
«Это (поставки из США — прим. ВЗГЛЯД) не одноразовый момент, это необходимо для Белоруссии, чтобы избежать потрясений в случае непредвиденных обстоятельств, связанных с возможными финансово-экономическими кризисами. Они, к сожалению, возникают регулярно — то пандемия, то биржа где-то рухнет. Мы должны быть готовы и устойчивы к этим вызовам», — сказал министр.
Ранее пресс-секретарь госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко заявлял, что в июле Минск намерен закупить у российских нефтяных компаний 1,58 млн тонн нефти, почти все они будут поставлены трубопроводным транспортом.
В первой половине июня на белорусские НПЗ «Нафтан» начала поступать американская нефть, закупленная республикой. Также Белоруссия в этом году закупила норвежскую и азербайджанскую нефть через порты Клайпеды и Одессы. В апреле Минск договорился о прокачке нефти в объеме около 100 тыс. тонн в месяц из Польши.
В Москве заявили, что закупки нефти Белоруссией у США и Азербайджана — это суверенное право республики.
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Комментарии
Экономика , Владимир Макей , Александр Тищенко , МИД , РИА Новости
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