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В Роструде назвали число безработных в России 

RT на русском и ещё 7 1 час назад
Названо число безработных в России
Фото: ТАСС
В России число безработных в настоящее время составляет 2,7 млн человек, заявил замглавы Роструда Денис Васильев на круглом столе «Управляем квалификациями — моделируем будущее» в рамках Российской недели бизнеса.
«Сейчас у нас количество безработных на сегодняшнюю дату уже насчитывает 2 млн 700 тыс. человек — это практически на 2 млн больше, чем было зарегистрировано в то же время в прошлом году — это серьёзное давление, которое мы испытываем», — цитирует ТАСС Васильева.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании по ситуации на рынке труда заявил, что около 15 млн человек не работали во время ограничительных мер, введённых из-за коронавируса, из них 680 тыс. были сокращены.
Как отметил министр, с 1 апреля более 2 млн безработных встали на учёт в службах занятости, а «на пике 15 млн рабочих мест было под жёсткими ограничениями (иными словами, не работали)».
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Экономика , Максим Решетников , Денис Васильев , Роструд , Минэкономразвития , ИТАР-ТАСС
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