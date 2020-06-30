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Мантуров: Опыта и запасов РФ хватит на три волны коронавируса 

Газета.Ru и ещё 5 31 минуту назад
Мантуров: РФ хватит на три волны коронавируса
Фото: ТАСС
Министр промышленности и торговли в России Денис Мантуров заявил, что опыта и запасов в стране хватит и на три волны нового типа короанвируса COVID-19. Об этом сообщает РИА "Новости".
При этом он указал на важность соблюдения мер безопасности в рамках борьбы с распространением заболевания.
"У нас багаж сейчас такой, что хватит на три волны, но не дай бог, чтобы она была", — подчеркнул Мантуров.
Министр отметил, что ведомство, согласно приказу президента России Владимира Путина, формирует и государственный материальный резерв. Он также добавил, что вторая волна несет отрицательные последствия "в целом для экономики, для страны".
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Экономика , Денис Мантуров , Владимир Путин
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