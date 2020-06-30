Мантуров: РФ хватит на три волны коронавируса

Все новости на карте

Министр промышленности и торговли в России Денис Мантуров заявил, что опыта и запасов в стране хватит и на три волны нового типа короанвируса COVID-19. Об этом сообщает РИА "Новости".

При этом он указал на важность соблюдения мер безопасности в рамках борьбы с распространением заболевания.

"У нас багаж сейчас такой, что хватит на три волны, но не дай бог, чтобы она была", — подчеркнул Мантуров.