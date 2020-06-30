Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.99
$
71.15
79.90
79.80
Прогноз
06.07 – 13.07
$
70.90
79.40
Индексы и котировки Brent
41.42
+0.39 Золото
1780.87
–0.09 РТС
1239.81
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
30.06
1.1229
–0.0095
15.06
1.1323
26.06
18.06
04.06

Миру предсказали десятки миллионов безработных к концу года 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Миру предсказали десятки миллионов безработных
Фото: РИА Новости
Около 340 миллионов человек по всему миру могут потерять работу к концу 2020 года при худшем сценарии, если карантин опять будет введен. Такие данные приводятся в докладе Международной организации труда (МОТ).
При базовом сценарии, который предсказывает постепенное оживление экономической активности, работы лишатся десятки миллионов человек (около 140). Если спрос восстановится быстро, то реализуется позитивный прогноз, согласно которому под сокращения попадут 34 миллиона человек.
МОТ отмечает за последние недели ухудшение ситуации во многих регионах, особенно в развивающихся странах. Подавляющее большинство сотрудников (93 процента) по-прежнему сталкиваются с определенными ограничениями из-за пандемии, которые не позволяют им трудится в прежнем режиме. Наиболее сложная ситуация в США.
Во втором квартале этого года работу уже потеряли 400 миллионов человек по всему миру, это превысило ранее прогнозируемые показатели на 10,7 процента.
В России работу приостановили 15 миллионов человек из-за пандемии, 680 тысяч из них попали под сокращения. Такие данные привел министр экономического развития станы Максим Решетников в конце июня.
Видео дня. Центробанк установил официальный курс валют на 30 июня
Последние новости
Лукашенко в присутствии Путина озадачил Мединского Лукашенко в присутствии Путина озадачил Мединского Раскрыто содержание записки Путина для девушки подо Ржевом Раскрыто содержание записки Путина для девушки подо Ржевом Раскрыта судьба разбившего машину ФСО у Красной площади солдата Раскрыта судьба разбившего машину ФСО у Красной площади солдата
Комментарии
Экономика , Личный счет , Максим Решетников
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия займет триллион рублей
Россия займет триллион рублей
46% россиян пожаловались на нехватку денег
46% россиян пожаловались на нехватку денег
Евро взлетел
Евро взлетел
Сын миллиардера распродал машины из-за кризиса
Сын миллиардера распродал машины из-за кризиса
Видео
Мишустин сделал заявление по ипотеке
00:22
Мишустин сделал заявление по ипотеке
Личный счет Другое
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
00:16
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
Экономика
Налог на богатых ударит по среднему классу
00:56
Налог на богатых ударит по среднему классу
Личный счет
Рубль падает
00:08
Рубль падает
Рынки
В России подорожает мобильная связь
00:32
В России подорожает мобильная связь
Личный счет
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
00:35
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
Рынки Статьи
Досадная задержка: что мешает «Севпотоку — 2»
00:35
Досадная задержка: что мешает «Севпотоку — 2»
Рынки Компании
1,5 миллиарда долларов «Газпром» заплатил Польше
00:21
1,5 миллиарда долларов «Газпром» заплатил Польше
Компании
Сын миллиардера распродал машины из-за кризиса
03:33
Сын миллиардера распродал машины из-за кризиса
Компании
Снести Трампа: выборы в США ударят по миру
03:11
Снести Трампа: выборы в США ударят по миру
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение