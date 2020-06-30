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Число миллиардеров в мире рекордно выросло за 2019 год 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
В мире насчитали 2825 миллиардеров
Фото: РИА Новости
В прошлом году число миллиардеров в мире и общая стоимость их богатств выросли до рекордных показателей после сокращений в 2018 году, сообщила аналитическая компания Wealth-X.
В 2019 году в мире было 2825 миллиардеров, это на 8,5% (на 221 человека) больше, чем в предыдущем году, передает «Интерфакс» со ссылкой на исследование компании.
Состояние миллиардеров в годовом выражении выросло на 10,3% и достигло 9,4 трлн долларов. При этом в 2018 году число миллиардеров сокращалось на 5,4%, а стоимость состояния сокращалась на 7%.
Ранее сообщалось, что богатейшие люди США, в том числе глава Amazon Джефф Безос и основатель Facebook Марк Цукерберг, в период с 18 марта 2020 года в совокупности стали богаче на 19%, или на 565 млрд долларов.
До этого Forbes оценивал влияние коронавируса на российских миллиардеров.
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Экономика , Компании , Марк Цукерберг , Джефф Безос , Amazon , Интерфакс , Forbes
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