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В правительстве запускают план по восстановлению экономики. Его реализацию оценили в 5 трлн рублей 

Ura.Ru 2 часа назад
5 трлн рублей будет стоить восстановление экономики РФ
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В июле в стране будет запущен процесс восстановления экономики. Реализация национального плана вывода экономики из кризиса обойдётся в пять трлн рублей.
О конкретных мерах в правительстве РФ не распространяются, однако, как отмечал в интервью ТАСС глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, в документе отображены меры поддержки, а средства будут выделяться из федерального бюджета в течение нескольких лет. «На 2020 год заложено 2,8 трлн рублей, из них 133 млрд на мероприятия, которые не входили в предыдущие пакеты [антикризисного плана], а на 2021 год заложено 2,4 трлн рублей, из них новые меры — около 300 млрд рублей», — уточнил Кудрин.
Рамочный план восстановления российской экономики был представлен президенту премьером Михаилом Мишустиным 2 июня. Президент предложил взять этот документ за основу. Позже в Кремле заявили, что было принято решение «насытить план конкретными предложениями, конкретными пунктами, в том числе основываясь на результатах отраслевых совещаний».
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Экономика , Алексей Кудрин , Михаил Мишустин , Счетная палата , Правительство РФ , ИТАР-ТАСС
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