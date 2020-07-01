5 трлн рублей будет стоить восстановление экономики РФ

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В июле в стране будет запущен процесс восстановления экономики. Реализация национального плана вывода экономики из кризиса обойдётся в пять трлн рублей.

О конкретных мерах в правительстве РФ не распространяются, однако, как отмечал в интервью ТАСС глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин , в документе отображены меры поддержки, а средства будут выделяться из федерального бюджета в течение нескольких лет. «На 2020 год заложено 2,8 трлн рублей, из них 133 млрд на мероприятия, которые не входили в предыдущие пакеты [антикризисного плана], а на 2021 год заложено 2,4 трлн рублей, из них новые меры — около 300 млрд рублей», — уточнил Кудрин.