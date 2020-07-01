Белоруссия захотела добиваться от России компенсации

Минск по-прежнему ставит вопрос компенсации белорусским нефтеперерабатывающим заводам из-за налогового маневра в России. Планы раскрыл посол Белоруссии в Москве Владимир Семашко , пишет ТАСС.

Проблему налогового маневра нужно решать, отметил он.

«По-другому просто не может быть», — сказал он.

В беседе с «Известиями» Семашко заявил, что в Минске считают налоговый маневр серьезным нарушением соглашений, которые были подписаны в рамках российско-белорусской и далее евразийской интеграции.

Россия остается единственным поставщиком нефти в Белоруссию. Минск имеет право на 24 миллиона тонн в год, причем шесть миллионов ему разрешено пускать на реэкспорт. В 2019 году Россия начала так называемый налоговый маневр — постепенное обнуление экспортной пошлины и повышение ставки налога на добычу полезных ископаемых. Минск оценил свои потери в период 2019-2024 годов в 10-11 миллиардов долларов и потребовал компенсации.