Безработица в США в июне снизилась

Безработица в США в июне уменьшилась до 11,1% с майских 13,3%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 4,8 миллиона, следует из данных министерства труда страны.

Агентство Рейтер отмечает, что показатель роста числа рабочих мест является рекордным с начала ведения статистики по нему в 1939 году. Аналитики, опрошенные агентством, ожидали безработицу в июне на уровне 12,3% и рост числа рабочих мест на 3 миллиона.

Рост числа рабочих мест в мае был пересмотрен до 2,7 миллиона с первоначальных 2,509 миллиона.