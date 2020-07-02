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Безработица в США в июне снизилась до 11,1% с 13,3% в мае, лучше прогноза 

Прайм и ещё 7 2 часа назад
Безработица в США в июне снизилась
Фото: fotolia.com/ pojoslaw
Безработица в США в июне уменьшилась до 11,1% с майских 13,3%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 4,8 миллиона, следует из данных министерства труда страны.
Агентство Рейтер отмечает, что показатель роста числа рабочих мест является рекордным с начала ведения статистики по нему в 1939 году. Аналитики, опрошенные агентством, ожидали безработицу в июне на уровне 12,3% и рост числа рабочих мест на 3 миллиона.
Рост числа рабочих мест в мае был пересмотрен до 2,7 миллиона с первоначальных 2,509 миллиона.
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Экономика , Минтруд , Reuters
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