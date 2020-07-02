Курс доллара: что ждет рубль в июле 

Опрошенные аналитики заявили, что в июле курс доллара к рублю будут определять цены на нефтяном рынке и распространения коронавируса по миру. По мнению специалистов, благодаря сделке ОПЕК+ топливо продолжит дорожать, а рубль сможет укрепиться.

Как сообщал «Рамблер», начало июня было позитивным для российской валюты, курсы падали до 68 рублей за доллар и 76,5 рубля за евро, таких показателей не было с начала весны. Однако в конце месяца нацвалюта ослабла до 71 рубля за доллар и 80 рублей за евро.

Эксперты напомнили, что в первый месяц лета нефть Brent на лондонской бирже подскочила примерно на десять процентов. Сейчас она торгуется в границах 41-42 доллара за баррель. По мнению экспертов, нефть растет в цене и благодаря сделке ОПЕК+ по сокращению добычи, и на фоне восстанавливающегося баланса спроса и предложения.

В последнем прогнозе Международного энергетического агентства ситуация со спросом на нефть в 2020 году описывается более позитивно, чем раньше. В конце года, как считают в агентстве, глобальное потребление энергетического сырья упадет на 8,1 миллиона баррелей, а не на 8,6 миллиона.

Замглавы «Альпари» Наталья Мильчакова заявила, что благодаря отказу властей разных стран от карантинов спрос на топливо заметно увеличился, а предложение нефти сократилось из-за договора ОПЕК+. В «Альпари» считают, что в перспективе цены могут подняться выше 45 долларов за бочку Brent, и это точно поможет рублю укрепиться.

Также эксперты предполагают, что российской валюте поможет политика Банка России . ЦБ с 10 марта осуществляет опережающие продажи валюты на рынке страны, искусственно формируя повышенный спрос на рубли. За все время было продано около 915,9 миллиарда рублей.

Еще одним фактором поддержки российской валюты стало снижение Центробанком ключевой ставки до рекордного значения в 4,5 процента.

Глава аналитиков AMarkets Артем Деев отметил, что в регуляторе намекали на вероятность дальнейшего снижения ставки. Он объяснил, что более маленькая ставка снижает доходность российских облигаций федерального займа. Из-за этого инвесторы стремятся заранее приобрести бумаги по выгодным ценам, этот приток средств поддерживает рубль.

В то же время на рубль давят новости о пандемии, приходящие из разных стран. По последним данным Университета Джонса Хопкинса, к утру 2 июля коронавирусом во всем мире заразились более 10,7 миллиона человек, за июнь прибавилось более четырех миллионов инфицированных.

Мильчакова напомнила, что медики предупреждают о второй волне пандемии. После отмены ограничений, введенных в России из-за коронавируса, рубль получил поддержку, но если карантинные меры придется вводить снова, потребительская активность и спрос на энергоносители упадут, и это на время окажет негативное влияние на российскую валюту.

Однако резких скачков курсов аналитики не прогнозируют. Эксперт ИК «Фридом Финанс» Евгений Миронюк обратил внимание на высокий уровень золотовалютных резервов России, позитивную информацию о платежном балансе и низкую инфляцию. Он считает, что все это будет гарантировать стабильность рублю.

Деев предположил, что курс доллара может подскочить выше 72 рублей, а евро может преодолеть отметку в 82 рубля в случае ухудшения ситуации с пандемией. Если же у государств получится предотвратить вторую волну или сделать ее более мягкой, цены на нефть продолжат расти, а российская валюта достигнет показателей в 67-68 рублей за доллар и 76-77 рублей за евро.

Мильчакова считает, что колебания рубля в ближайшие месяцы могут быть более серьезными. По ее расчетам, до конца 2020-го доллар будет находиться в границах 65-74 рублей, а евро — 73-82 рублей. Стоимость валют зависит от того, насколько успешно глобальная экономика будет выходить из кризиса и как быстро страны смогут справиться с последствиями пандемии.

Опрошенные «Экспертом» аналитики заявили , что рубль падал перед 1 июля из-за снижения интересов инвесторов к рисковым активам и нефти, падающей на фоне страха перед второй волной. Дмитрий Хомяков из «КСП Капитал УА» считает, что на торгах 2 июля российская валюта продолжит падать и достигнет 71,50-72 рублей за доллар, а Антон Покатович из «БКС Премьер» спрогнозировал доллар по 70,50-71,70 рублей. Покатович отметил, что на этой неделе рубль остался без серьезного фактора поддержки, так как в России завершился налоговый период.