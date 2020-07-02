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Саудиты пригрозили новой нефтяной войной 

Артём Кульша 1 час назад
Саудовская Аравия может объявить нефтяную войну Анголе и Нигерии. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal.
В марте, как сообщал «Рамблер», Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России за отказ сократить добычу нефти ради сохранения цен на уровне 50 долларов за баррель — нарастила производство, в результате чего нефть резко подешевела. Война закончилась в апреле, когда страны-участницы ОПЕК+ и некоторые другие государства договорились о снижении добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки.
Вчера The Wall Street Journal сообщило, что Ангола и Нигерия не в полной мере выполнили взятые на себя обязательства в рамках новой сделки. Некоторое время назад по этой причине министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман выдвинул ультиматум их властям — потребовал представить планы по сокращению добычи, которые компенсировали бы невыполненные обязательства.
Также он пригрозил Анголе и Нигерии тем, что с целью подорвать их экономики Саудовская Аравия может начать торговать нефтью по сниженным ценам.
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Экономика , Видео , Wall Street Journal
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