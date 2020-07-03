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Испания готовит инвестиционный план по восстановлению экономики на €150 млрд 

ТАСС и ещё 5 1 час назад
Испания готовит план по восстановлению экономики
Фото: Reuters
Правительство Испании готовит инвестиционный план на сумму €150 млрд, который будет финансироваться за счет средств ЕС, чтобы помочь восстановлению экономики страны после пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в пятницу премьер-министр королевства Педро Санчес.
"Это будет государственный инвестиционный план, который также мобилизует частные ресурсы", — уточнил глава правительства. " [Это] план инвестиций и реформ, который уже разрабатывается <…> и который мы представим Брюсселю для его финансирования, — отметил Санчес. — Мы говорим о государственных вложениях на сумму примерно €150 млрд".
Правительство Испании ранее высказывало мнение, что экономический спад в текущем году составит 9,2% из-за последствий пандемии. Уровень безработицы может достигнуть 19%. По прогнозам Банка Испании (центробанк), экономика королевства сможет восстановиться до показателей, предшествующих кризису из-за пандемии, лишь к концу 2022 года.
С начала распространения инфекции в Испании было выявлено более 250 тыс. случаев заражения коронавирусом, свыше 28,3 тыс. пациентов умерли. В середине марта в стране был введен режим повышенной готовности. Эта мера позволила ограничить передвижение населения. Действие режима завершилось 21 июня.
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Экономика , ЕС
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