В РФ будут строить дороги быстрее. Это поможет экономике?

Россия вслед за остальным миром встретила кризис, спровоцированный крахом цен на углеводороды и эпидемией COVID-19. Однако власти верят, что страна сможет преодолеть трудности и в целом перенесет это испытание легче других. Сейчас крайне важно дать стимул экономике. Одним из них может стать трасса из Москвы в Казань. Сроки строительства решили сократить вдвое — с восьми до четырех лет. Амбициозные планы в пору глобального застоя — в материале «Ленты.ру».

Ожидаемый спад

Пандемия коронавируса и обрушение нефтяных цен вогнали мир в кризис. Согласно оценкам Международного валютного фонда (МВФ), мировая экономика потеряет по меньшей мере три процента. Падение ВВП России, считают эксперты, в текущем году может составить 6,6 процента. В российском Центробанке ждут годового падения в шесть процентов. «ВВП неизбежно упадет, как и в других странах мира», — говорит глава ЦБ Эльвира Набиуллина . В то же время она уверена, что страна понесет меньшие экономические потери по сравнению с остальным миром: «И наши потери будут также меньше, чем в прошлый кризис 2007-2009 годов».

Сбербанке считают, что показатели упадут больше чем на 4,5 процента. По словам Германа Грефа, в целом страна переживает кризис намного лучше, чем ожидалось. Сложность нынешней ситуации он сравнивает с дефолтом 1998 года. Если число заболевших COVID-19 не будет расти, то на конец года стоимость нефти достигнет 60-62 долларов за баррель, а доллар снизится до 60 рублей.

В целом российские власти верят, что страна сможет справиться с возникшими трудностями. По словам президента Владимира Путина, России удалось пережить сложные времена. «Мы прошли и еще проходим через суровые испытания и выдержали их, потому что ни на шаг не отступили от непреходящих нравственных норм: сострадания, взаимопомощи, милосердия», — считает он. Выход из кризиса идет по общенациональному плану почти на четыре триллиона рублей. Планируется, что в конце 2021 года экономика страны должна будет вернуться к росту. Эпидемиологическая ситуация улучшается, но борьба с COVID-19 и его последствиями для экономики остаются приоритетом, уверяют в Кремле.

Сверхновая

Одним из стимулов может стать дорожное строительство. Расходы на стройки подумывают увеличить на 7,7 миллиарда рублей за счет средств, заложенных на будущие годы. Один из проектов, на который возлагают большие надежды, — трасса Москва — Казань, она включена в «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» (КПМИ). Изначально в этом направлении собирались строить железную дорогу, но проект пришлось отложить из-за слишком высокой стоимости. Власти Татарстана верят, что к проекту магистрали вернутся при более благоприятных экономических условиях, но таких предпосылок пока нет.

Автотрасса является частью создаваемого транспортного коридора «Европа — Западный Китай». Изначально планировалось, что дорога будет готова в 2027-м, но планы пересмотрели, срок сократился почти вдвое — до 2024-го. Причину, по которой проект необходимо закончить так скоро, в госкорпорации «Автодор» , которая отвечает за строительство, не называют.

730

миллиардов рублей

потребуется на новую трассу

Несмотря на сокращение сроков, расходы на трассу увеличивать не собираются. «Удорожания не будет. Мы считаем, что найдем технические решения. Мы нашли технические возможности для удешевления строительства. Постараемся уложиться в бюджет», — обещает вице-премьер России Марат Хуснуллин

Завершение проекта в «Автодоре» называют сверхзадачей. По словам главы корпорации Вячеслава Петушенко, в мирное время стройки в такие сроки еще не осуществляли, но в целом задача вполне реализуема.

Стоит задача ускорения — с 2027 года до 2024 года. Это просто суперзадача. То есть мы должны через месяц начать проектирование и к концу года начать заниматься подготовкой территории. Это сверхзадача!

Вячеслав Петушенкоглава компании «Автодор»

Строительство одобрили в правительстве, его собираются начать в этом году. Сначала появятся два головных участка: от Москвы до Владимира и южного обхода Казани. Предполагается, что ездить по дороге можно будет уже в 2024-м. Протяженность трассы Москва — Казань должна составить 794 километра. С новым названием для дороги пока не определились, но в голосовании пока лидирует «Восток».

Дорога уйдет через Казахстан в Китай. Трасса будет платной: максимальный тариф для легковых автомобилей составит 2,5 тысячи рублей, проезд грузовиков обойдется в 6-7 тысяч рублей. Дорога станет альтернативой действующей магистрали М7 «Волга». В «Автодоре» верят, что платная дорога будет пользоваться популярностью у местного населения: в зоне прохождения трассы живет больше 60 миллионов человек.

Строительный стимул

Пандемия постепенно сходит на нет по всему миру. Введенные из-за коронавируса ограничения постепенно снимаются, цены на нефть идут в рост, и экономика выздоравливает. В целом России удалось сгладить последствия коронавируса, уверен президент Владимир Путин . Страна, по его словам, понесла минимальные потери.

Сейчас важно не только избежать второй волны пандемии, поддержать население и экономику, но и отыскать стимул для экономического роста. Одним из них может стать развитие дорожной сети. Масштабные стройки оживят производство стройматериалов, автомобильный рынок, доставку продуктов и другие сегменты. Кроме того, на стройках смогут найти работу те, кто лишился ее во время пандемии.

Участок Москва — Казань объединит крупнейшие агломерации –— Московскую, Нижегородскую, Казанскую — с новыми точками экономического роста. По расчетам «Автодора», они способны обеспечить стабильный темп прироста ВВП на уровне не менее трех процентов. Наибольший экономический эффект от грядущего строительства получат Нижегородская и Самарская области, а также республика Татарстан.

Кроме того, дорожные стройки помогут реализовать цели национального проекта «Качественные и безопасные автомобильные дороги». Среди них значится ремонт муниципальных и региональных дорог и обеспечение безопасного движения по ним. В дальней перспективе развитие дорожной сети будет способствовать большей связанности обширных территорий страны. В ближайших планах — завершение работ по автодорогам Р-217 «Кавказ» и Р-228 на одном из участков в Саратовской области, а также реконструкция дороги А-157 Минеральные Воды — Кисловодск на участке в Ставропольском крае. За четыре года на реализацию подобных проектов пойдет более 4,6 триллиона рублей.

Обустройство дорог — один из 13 нацпроектов, которые рассчитаны до 2024 года. В их число также входят «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». В общей сложности на реализацию нацпроектов заложено свыше 26 триллионов рублей.