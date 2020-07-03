В РФ нашли способ простимулировать экспорт IT-услуг

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Внедрение обязательной цифровой маркировки лекарств, обуви и сигарет станет новым этапом обеления секторов экономики, а также приведет к росту экспорта IT-услуг, развитию рынка интеграторов и операторов электронного документооборота. Об этом заявил директор департамента развития секторов экономики Минэкономразвития Александр Киревнин . Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Одним из позитивных эффектов внедрения маркировки станет рост экспорта IT-услуг, развитие рынка интеграторов, операторов электронного документооборота», — констатировал он.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.