Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
70.65
$
70.80
79.35
79.40
Прогноз
06.07 – 13.07
$
70.90
79.40
Индексы и котировки Brent
42.49
–0.35 Золото
1775.55
–0.04 РТС
1248.28
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
03.07
1.1233
+0.0027
18.06
1.1206
30.06
22.06
08.06

Курс доллара: новые санкции США грозят долларом по 77 рублей 

Мария Иванова и ещё 3 3 часа назад
Курс доллара: новые санкции США грозят долларом по 77 рублей
Фото: ТАСС
Главный специалист Сitibank по России Иван Чакаров заявил, что курс доллара может взлететь сразу на десять процентов (примерно на семь рублей) в случае, если США введут новые санкции против России.
Как писал «Рамблер», ранее в американских СМИ появилась информация о вознаграждении, якобы предложенном российскими разведчиками боевикам «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая организация) за убийство военных США в Афганистане. Сообщалось, что несколько американских солдат были убиты.
В МИД России эти материалы назвали «незатейливым вбросом». Президент США Дональд Трамп также назвал статьи «липовыми» и заявил, что американская разведка сочла данные недостоверными. Однако член комитета Сената США по международным делам Боб Менендес предложил ввести санкции против высшего руководства России, государственных компаний и банков. Его поддержала спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
По мнению Чакарова, если инициатива Менендеса получит поддержку, курс доллара взлетит до 77 рублей, а доходность российских облигаций федерального займа подскочит на сто базисных пунктов. Такой взлет сопоставим с обвалом, произошедшим в марте, когда иностранные инвесторы отказались от бумаг на 290 миллиардов рублей.
Экономист предупредил, что в случае подорожания ОФЗ Минфину станет сложнее финансировать дефицит бюджета, в мае лишившегося 70 процентов доходов от нефти и газа.
Курс доллара онлайн вы можете узнать на «Рамблер/финансах».
Видео дня. Россиян предупредили о скрытых рисках ипотеки
Комментарии
Экономика , Иван Чакаров , Дональд Трамп , МИД , Талибан , Конгресс США , Сенат США , Минфин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сын миллиардера распродал машины из-за кризиса
Сын миллиардера распродал машины из-за кризиса
Похоронный звон по «Северному потоку-2»
Похоронный звон по «Северному потоку-2»
Греф рассказал о повторении дефолта 1998 года
Греф рассказал о повторении дефолта 1998 года
90 млн долларов Польша вернет «Газпрому»
90 млн долларов Польша вернет «Газпрому»
Видео
Рубль перешел к росту
00:27
Рубль перешел к росту
Рынки
Банки запускают новый вид переводов
01:09
Банки запускают новый вид переводов
Личный счет Компании
Мишустин сделал заявление по ипотеке
00:22
Мишустин сделал заявление по ипотеке
Личный счет Другое
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
00:16
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
Экономика
Налог на богатых ударит по среднему классу
00:56
Налог на богатых ударит по среднему классу
Личный счет
Рубль падает
00:08
Рубль падает
Рынки
В России подорожает мобильная связь
00:32
В России подорожает мобильная связь
Личный счет
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
00:35
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
Рынки Статьи
Досадная задержка: что мешает «Севпотоку — 2»
00:35
Досадная задержка: что мешает «Севпотоку — 2»
Рынки Компании
4% составит увеличение тарифов ЖКХ
03:23
4% составит увеличение тарифов ЖКХ
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение