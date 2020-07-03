Курс доллара: новые санкции США грозят долларом по 77 рублей 

Главный специалист Сitibank по России Иван Чакаров заявил, что курс доллара может взлететь сразу на десять процентов (примерно на семь рублей) в случае, если США введут новые санкции против России.

Как писал «Рамблер», ранее в американских СМИ появилась информация о вознаграждении, якобы предложенном российскими разведчиками боевикам «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая организация) за убийство военных США в Афганистане. Сообщалось, что несколько американских солдат были убиты.

По мнению Чакарова, если инициатива Менендеса получит поддержку, курс доллара взлетит до 77 рублей, а доходность российских облигаций федерального займа подскочит на сто базисных пунктов. Такой взлет сопоставим с обвалом, произошедшим в марте, когда иностранные инвесторы отказались от бумаг на 290 миллиардов рублей.