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На Украине увеличилось число безработных 

Газета.Ru 1 час назад
518 тысяч безработных зарегистрировано на Украине
Фото: EPA
На Украине к 1 июлю было официально зарегистрировано 518 тысяч безработных человек. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на данные Государственного центра занятости страны.
"Вопреки заявленному правительством курсу на создание в мае-июне 0,5 млн новых рабочих мест, количество официально зарегистрированных безработных выросло до 0,5 млн", — говорится в материале издания.
Так, на 1 января 2020 года на Украине было зарегистрировано 338,2 тысяч безработных, а к 1 июлю эта цифра увеличилась до 517,7 тысяч.
Отмечается, что большинство плановых сокращений персонала произошло в промышленности.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал создать в мае-июне 500 тысяч новых рабочих мест.
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