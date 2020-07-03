518 тысяч безработных зарегистрировано на Украине

На Украине к 1 июлю было официально зарегистрировано 518 тысяч безработных человек. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на данные Государственного центра занятости страны.

"Вопреки заявленному правительством курсу на создание в мае-июне 0,5 млн новых рабочих мест, количество официально зарегистрированных безработных выросло до 0,5 млн", — говорится в материале издания.

Так, на 1 января 2020 года на Украине было зарегистрировано 338,2 тысяч безработных, а к 1 июлю эта цифра увеличилась до 517,7 тысяч.

Отмечается, что большинство плановых сокращений персонала произошло в промышленности.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал создать в мае-июне 500 тысяч новых рабочих мест.