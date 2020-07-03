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Мишустин поручил Минтруду до 10 сентября представить доклад о ситуации на рынке труда 

ТАСС и ещё 1 37 минут назад
Мишустин поручил подготовить доклад по рынку труда
Фото: ТАСС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил губернаторам взять под личный контроль ситуацию на региональных рынках труда и до 1 сентября представить доклады в Минтруд. Как сообщает в пятницу пресс-служба кабмина, министерство в свою очередь должно подготовить сводный доклад для правительства до 10 сентября.
"Руководители регионов обязаны обеспечить мониторинг за ситуацией на рынке труда и мерах, принимаемых для содействия занятости, — говорится в сообщении. — Особое внимание им поручено уделить трудоустройству выпускников и молодых людей, впервые ищущих работу".
"Отчеты о результатах должны быть до 1 сентября направлены в Минтруд, — подчеркнул в кабмине. — Тот, в свою очередь, до 10 сентября представит доклад в правительство". "Губернаторы должны взять ситуацию на региональных рынках труда под личный контроль, а федеральные министерства — представить предложения по расширению использования современных технологий для новых форм занятости", — отметили в пресс-службе.
Блок поручений Мишустин дал по развитию портала "Работа в России". Во-первых, на этом ресурсе должна быть предусмотрена возможность подачи заявок на прохождение профессионального обучения и получение дополнительного образования для граждан, лишившихся работы или находящихся под угрозой увольнения. Организацией этой работы займется Минпросвещения. Для обучения планируется задействовать инфраструктуру союза "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)". Срок исполнения этого поручения — 15 декабря.
Во-вторых, на портале разместят перечень лучших практик регионов и работодателей по организации стажировок будущих выпускников. Предполагается, что направлять молодежь на такие стажировки образовательные организации будут с 2021 года. Минобрнауки и Минпросвещения должны будут обеспечить такую возможность и определить источник финансирования. Отчитаться о результатах этой работы министерства должны до 25 февраля 2021 года.
Кроме того, Минфину и Минтруду поручено оперативно решить вопрос с выделением средств для предоставления на базе портала "Работа в России" электронных услуг в сфере занятости. Это поручение они должны выполнить до 15 июля.
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Комментарии
Экономика , Михаил Мишустин , Минтруд , Минобрнауки , Минфин
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