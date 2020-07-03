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Путин заявил, что Россия заинтересована в притоке мигрантов 

ТАСС и ещё 8 1 час назад
Путин: «Россия заинтересована в притоке мигрантов»
Фото: ТАСС
РФ заинтересована в притоке мигрантов, в стране скоро будет не хватать рабочих рук, это серьезный ограничитель роста экономики. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами рабочей группы по подготовке поправок к основному закону страны.
"Россия нуждается в притоке новых граждан, — отметил он. — Совершенно очевидно, что с развитием экономики в России нам уже не хватает, а скоро будет очень заметно не хватать рабочих рук, и это становится реальным, объективным ограничителем экономического роста в стране".
Путин подчеркнул, что власти продолжат прикладывать усилия для повышения рождаемости внутри страны, но РФ тем не менее нуждается в привлечении людей из-за границы.
"Конечно, если речь идет о наших соотечественниках, носителях русского языка и русской культуры, мы вдвойне-втройне заинтересованы в притоке именно таких людей, которые чувствуют себя россиянами в широком смысле этого слова", — добавил он.
По его словам, тема миграции важна и с экономической точки зрения.
"Это должна быть государственная политика, Россия заинтересована в притоке мигрантов, но в притоке тех, кто нужен стране", — заявил Путин, пояснив, что в целом речь идет о "молодых, здоровых, образованных людях, которые либо готовы получить образование и влиться в рынок труда, либо прямо приступить к работе, имея нужный уровень квалификации".
Президент отметил, что в некоторых странах такая работа поставлена на высокий уровень, это нужно сделать и в России. При этом он призвал учитывать состояние рынка труда в различных регионах, развитие социальной инфраструктуры, чтобы "приток мигрантов не нарушал права граждан России, чтобы не было проблем с получением образовательных услуг, с переполненностью учреждений здравоохранения".
"Это непростые вопросы, но ими безусловно нужно заниматься, и мы будем это делать", — резюмировал Путин.
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Комментарии
Экономика , Другое , Владимир Путин
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