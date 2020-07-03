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Экономика рекордного числа стран оказалась под угрозой 

Lenta.ru 1 час назад
73 страны оказались под угрозой из-за коронавируса
Фото: Reuters
Американское агентство Fitch Ratings понизило суверенный рейтинг 33 стран за шесть месяцев 2020 года, что стало рекордом, пишет CNBC.
Прогноз по еще 40 странам ухудшен до «негативный». Эксперты ожидают, что это приведет к понижению кредитных рейтингов в ближайшее время, а экономики окажутся под угрозой.
Глава глобального департамента по суверенным рейтингам компании Джеймс МакКормак заявил, что такого не было никогда в истории. В список стран, которым уже снизили рейтинги, вошли даже такие надежные заемщики, как Австралия, Великобритания и Гонконг.
Такая тенденция объясняется тем, что многие правительства увеличили расходы на поддержку экономики из-за последствий пандемии коронавируса. Ожидается, что это приведет к ухудшению финансового положения всех 119 стран, отслеживаемых Fitch.
В апреле более 100 стран обратились в Международный валютный фонд за экстренной кредитной помощью, чтобы справиться с финансовым кризисом. Десятки из них оказались на пороге дефолта.
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Комментарии 1
Экономика , Джеймс Маккормак , Международный валютный фонд , Fitch Ratings
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