Путин: «Уровень доходов у людей снижается»

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию заявил о важности поддержки граждан страны в условиях снижения их доходов.
Он отметил, что повышение уровня доходов российских семей является самым главным для государства.
"Пока здесь идеального варианта мы не добились, наоборот — уровень доходов у людей снижается. Поэтому надо подумать на тему о том, как их поддержать", — сказал Путин.
Президент в очередной раз указал, что господдержка осуществляется "через призму поддержки семей с детьми прежде всего".