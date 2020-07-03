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Путин указал на снижение доходов россиян 

Газета.Ru 1 час назад
Путин: «Уровень доходов у людей снижается»
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию заявил о важности поддержки граждан страны в условиях снижения их доходов.
Он отметил, что повышение уровня доходов российских семей является самым главным для государства.
"Пока здесь идеального варианта мы не добились, наоборот — уровень доходов у людей снижается. Поэтому надо подумать на тему о том, как их поддержать", — сказал Путин.
Президент в очередной раз указал, что господдержка осуществляется "через призму поддержки семей с детьми прежде всего".
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Экономика , Владимир Путин
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