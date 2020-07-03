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Украина выразила надежду на новый транш от ЕС 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 2 часа назад
1,2 млрд евро Украина захотела от ЕС
Фото: РИА Новости
Киев надеется подписать меморандум с ЕС о финансовой помощи Украине, несмотря на отставку руководителя Нацбанка, заявил глава украинского кабмина Денис Шмыгаль.
Шмыгаль заявил: «Мы продолжаем работу, а это большой показатель, с Европой». Премьер выразил надежду, что «уже в 20-х числах июля» Киев и ЕС подпишут «очередной меморандум и очередной документ о предоставлении следующего транша макрофинансовой помощи». Речь идет о транше в 1,2 млрд евро, передает РИА «Новости».
Напомним, украинский парламент по предложению президента страны Владимира Зеленского уволил руководителя Национального банка Якова Смолия.
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Экономика , Яков Смолий , Владимир Зеленский , ЕС , Правительство Украины , Верховная Рада , РИА Новости
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