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Работа не волк: россияне не спешат с трудоустройством 

Газета.Ru 1 час назад
Работа не волк: россияне не спешат с трудоустройством
Фото: ТАСС
На рынке труда после длительного режима самоизоляции наблюдается низкая активность соискателей. Это может быть связано с повышением пособий по безработице и другими введенными на фоне пандемии мерами поддержки, а также желанием россиян передохнуть, говорят эксперты. Темпы восстановления работодательской активности гораздо выше соискательской: несмотря на кризис, зарплатные предложения вырастут.
Несмотря на рост безработицы, россияне стали менее активно искать работу: на протяжении последних трех месяцев соискатели на 10% реже запрашивали контакты у компаний, заметили в «Авито. Работа». Во время действия режима самоизоляции (с конца марта по начало июня) активность соискателей была на отрицательном уровне по отношению к периоду начала года, по данным платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Восстановление активности началось со второй недели июня (со снятием первых ограничений), и только на третьей неделе этого месяца этот она восстановилась до уровня начала февраля 2020 года, превысив его на 1%.
Прироста количества новых резюме за карантин также не было, за исключением отраслей экономики и сфер бизнеса, попавших под наиболее жесткие ограничения (HoReCa, спорт и фитнес, туризм, авиаперевозки, организация массовых мероприятий и т.п.), рассказали в hh.ru.
«Хоть и снижение соискательской активности во втором квартале не смогло нивелировать ее годовой рост, действительно можно говорить о неком затишье среди кандидатов в связи с пандемией», — отметил категорийный менеджер «Авито. Работа» Дмитрий Пучков.
«Складывается ощущение, что соискатели морально устали во время пандемии и решили передохнуть месяц, даже оставшись без работы», — добавляет заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.
Снижение интереса к поиску работы у россиян может быть связано с введенными на фоне пандемии мерами господдержки.
Введение правительством Москвы в качестве антикризисной меры дополнительной выплаты для потерявших работу после 1 марта до 19500 рублей (по России в целом максимальное пособие повышено до 8000 руб., а для предпенсионеров — до 11280 руб.) могло повлиять на готовность к трудоустройству многих трудоспособных граждан, занятых в низкооплачиваемых сферах экономики,
— прокомментировал «Газете.Ru» сложившуюся тенденцию руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган. Он отметил, что вместе с выплатами в 3000 руб. на каждого несовершеннолетнего ребенка в семье и в 6000 руб., если их двое, доход может приблизиться к минимальной планке предлагаемых в таких сферах зарплат в 25000-30000 руб.
«C учетом снижения уровня оплаты труда из-за COVID-19 побыть в статусе безработного до 30 сентября, когда будет действовать эта выплата, становится привлекательной альтернативой для таких граждан», — говорит Коган.
Темпы восстановления работодательской активности гораздо выше, подтверждает руководитель Службы исследований hh.ru: по итогам июня количество вакансий выросло на 34% по сравнению с маем и достигло результата всего на 2% ниже, чем в этот же месяц прошлого года.
За второй квартал работодатели предложили потенциальным кандидатам на 5,7% вакансий больше, чем за предыдущий,
отмечает Дмитрий Пучков. По его словам, самое крупное увеличение числа рабочих предложений наблюдается в строительном секторе, госслужбе, НКО и производстве. При этом по его данным в наиболее пострадавших от кризиса группах, таких как «искусство, развлечения», «туризм, рестораны» и «маркетинг, реклама, PR» количество вакансий снизилось на 30-50%.
Из данных рекрутинговых сервисов следует, что зарплатные предложения за время карантина только выросли.
По информации hh.ru, в среднем по РФ и по всем профобластям этот показатель находится на уровне 49,5 тыс. рублей. Это на 8% выше докризисного февраля 2020 и на 14% — июня прошлого года, отмечает Мария Игнатова. Эксперт добавила, что, напротив, снизились зарплатные ожидания со стороны соискателей: они уменьшились на 2% к февралю 2020 и на 4% к июню 2019, составив в среднем 44,5 тыс. рублей.
По данным «Авито. Работа», по итогам II квартала уровень средней предлагаемой заработной платы в целом по России увеличился на 6,6% по сравнению с предыдущим кварталом. Больше всего зарплаты выросли в Москве (на 23%), Санкт-Петербурге (на 11%), Воронеже и Барнауле (на 9%). Самый значительный прирост предлагаемой оплаты труда эксперты зафиксировали в строительной сфере и страховании на 9,6% и на 8,5% соответственно.
Александр Ветерков из «Работа.ру» обращает внимание на тот факт, что есть случаи, когда для привлечения сотрудников компании увеличивают итоговые зарплаты.
«Уменьшается гарантированная часть заработной платы и увеличивается переменная. Компании стараются минимизировать свои риски и привязать заработную плату к результатам труда или эффективности работы предприятия», — объясняет собеседник «Газеты.Ru».
В ближайшее время, по прогнозам экспертов, активность как работодателей, так и соискателей должна заметно увеличиться.
«Мы продолжим наблюдать постепенное восстановление рынка труда, которое уже началось. Об этом свидетельствует положительная динамика увеличения вакансий и предлагаемой зарплаты. Стоит добавить, что далеко не все возобновили наем, поэтому уверен, что скоро рабочих предложений на рынке станет еще больше, а соискатели, которые пока отложили поиски нового места, возобновят свою активность на рынке», — уверяет Дмитрий Пучков. При этом эксперт акцентирует внимание на том факте, что сейчас рынок выходит на стадию восстановления, но о достижении докризисных показателей речи пока не идет.
Количество вакансий и соискателей прирастает, но не достигло количества прошлого года и уровня до начала пандемии в большинстве пострадавших отраслей, говорит Александр Ветерков.
«Рынок становится рынком работодателей, и при увеличении потока кандидатов работодатели будут выбирать и применять системы оценки кандидатов, которые не использовали ранее при нехватке кандидатов. Работу будет найти сложнее, но при гибком подходе к поиску есть все шансы», — говорит эксперт об изменении трендов на рынке труда.
По мнению Марии Игнатовой, в ближайшей перспективе усилится влияние прежних фундаментальных факторов на рынок труда, таких как дефицит квалифицированных рабочих, ИТ-специалистов, «цифровых» талантов в целом. Она также отмечает, что опыт перехода на удаленную работу сыграл в этой ситуации положительную роль — все больше компаний теперь готовы рассматривать кандидатов из других регионов, сохраняя для них такой формат занятости, что положительно отразится на мобильности трудовых ресурсов и нивелировании межрегионального дисбаланса в показателях занятости и безработицы.
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Экономика , Статьи , Дмитрий Пучков , Мария Игнатова , Михаил Коган , Правительство Москвы , Газета.Ru
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