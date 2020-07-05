Россияне перестали искать работу после карантина

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Выплаты пособий сказались на активности россиян в поиске работы 

Майк Габриелян 1 час назад
Россияне перестали активно искать работу в период пандемии COVID-19. Эксперты связывают это с повышением пособий по безработице и выплатой других дотаций. По статистике, спрос на новых сотрудников в несколько раз больше чем предложение соискателей.
В России обрадовали безработных
В регионах по-разному поддерживали граждан, оставшихся без работы. Например, в Москве эта поддержка была ощутимой, что могло сказаться на рынке труда. Так полагает представитель «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган, передает «Газета.Ру».
«Введение правительством Москвы в качестве антикризисной меры дополнительной выплаты для потерявших работу после 1 марта до 19500 рублей могло повлиять на готовность к трудоустройству многих трудоспособных граждан», — заявил Коган.
По его мнению, в первую очередь пострадали работодатели, предлагающие низкооплачиваемые вакансии: социальные выплаты сравнимы с их предложениями.
По данным российских сайтов вакансий, с конца марта по июнь активность соискателей находилась на отрицательном уровне. Восстанавливаться она начала только в середине июня.
При этом растёт количество вакансий. Во втором квартале работодатели разместили на 5,7% вакансий больше, чем в первом. Также вырос средний уровень заработной платы, он составляет сейчас 49,5 тысяч рублей. Это на 14% больше в сравнении с прошлым годом.
Ранее «Рамблер» сообщал, что 5000 новых вакансий появились в столичном банке вакансий с начала июня.
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Экономика , Видео , Михаил Коган , Правительство Москвы , Газета.Ru
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