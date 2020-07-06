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Россия попала в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы 

Свободная пресса и ещё 1 1 час назад
Топ 10: Россия привлекает инвесторов из Европы
Фото: ТАСС
В десятку стран Европы наиболее привлекательных для иностранных инвесторов вошла РФ. Наша страна оказалась на девятой строчке, сообщается в ежегодном исследовании «Инвестиционная привлекательность стран Европы. Россия, 2019» международной консалтинговой компании EY.
Как пишет РИА «Новости», первое место по числу прямых иностранных инвестиций на территории России заняла Германия. Всего же иностранные инвесторы вложили свои средства в 191 российский проект. При этом отмечается, что по сравнению с 2018 годом количество прямых инвестиций сократилось на 9%. Причиной этому стало замедление экономического роста, а также продолжающие санкции со стороны ЕС и США.
Кстати, лидером по прямым иностранным инвестициям в минувшем году стала Франция с показателем 1197 новых проектов, в которые вложились зарубежные инвесторы. Далее идут Великобритания (1109 проектов), Германия (971 проект), Испания, Бельгия, Нидерланды, Польша и Ирландия. Замыкает топ-10 Турция.
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Экономика , ЕС , РИА Новости
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