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Правительство отказалось отпускать цены на бензин 

News.ru 43 минуты назад
Правительство отказалось отпускать цены на бензин
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Независимые АЗС обратились к властям страны с просьбой приостановить действие демпфера, отменить запрет на импорт топлива и отпустить цены на бензин на заправках. Представители Независимого топливного союза аргументирует эти шаги тем, что они могли бы помочь сдержать рост оптовых цен на топливо.
Соответствующее предложение было направлено в кабмин, но поддержки со стороны профильных министерств оно не получило. Ведомства заявили о нецелесообразности приостановки до конца года действия демпфера, пишут «Ведомости».
Демпфер позволяет правительству оказывать влияние на стоимость бензина на АЗС. Если оптовые цены на топливо превышают среднюю экспортную цену, нефтяники платят в бюджет часть прибыли. В обратной ситуации нефтяникам доплачивают разницу из бюджета, чтобы не было резкого наращивания экспорта.
Демпфер позволяет держать цены на бензин внутри страны на одном уровне, тогда как они растут за границей. И при этом он не дает цене на топливо снижаться.
При снижении цен на нефть доходы от демпфера позволяют финансировать доходы бюджета, в том числе и социального характера. Поэтому кабмин не пошёл навстречу частникам.
Ранее NEWS.ru сообщал, что оптовая цена автомобильного бензина марки Аи-95 на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи в четвёртый раз за неделю обновила рекорд, достигнув 59,6 тыс. рублей за тонну. Это на 2% выше предыдущего значения, следует из данных торгов.
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