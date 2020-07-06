Курс доллара: прогноз на неделю 

В конце прошлой недели курс доллара к рублю взлетел и, по мнению экспертов, такая же тенденция сохранится на торгах 6-10 июля.

Как писал «Рамблер», в пятницу, 3 июля, курс доллара оказался на отметке в 71,45 рубля, что на 1,5 рубля выше, чем за неделю до этого. По мнению аналитиков, российская валюта слабела из-за опасений инвесторов по поводу второй волны пандемии и на фоне ухудшения отношений Китая и США.

Эксперты считают, что на этой неделе рубль продолжит свое падение к основным валютам мира. Богдан Зварич из Промсвязьбанка заявил, что на российскую валюту будет влиять угроза снижения спроса на рисковые активы: это произойдет в случае дальнейшего роста заболеваемости коронавирусом в мире и будет зависеть от отношений Китая и США.

Зварич подчеркнул, что из-за ситуации с нефтяными ценами объемы продажи валюты по бюджетному правилу могут значительно упасть, из-за чего нацвалюта способна ослабнуть до 75 рублей за доллар.

Олег Кочетков из МТС Банка считает, что на рубль сейчас влияет фиксация прибыли в облигациях федерального займа нерезидентами. По его мнению, в ближайшее время курс может вырасти до 72–72,50 рублей за доллар.