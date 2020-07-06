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Курс доллара: прогноз на неделю 

Мария Иванова 2 часа назад
Курс доллара: прогноз на неделю
Фото: ТАСС
В конце прошлой недели курс доллара к рублю взлетел и, по мнению экспертов, такая же тенденция сохранится на торгах 6-10 июля.
Курс доллара онлайн вы можете узнать на «Рамблер/финансах».
Как писал «Рамблер», в пятницу, 3 июля, курс доллара оказался на отметке в 71,45 рубля, что на 1,5 рубля выше, чем за неделю до этого. По мнению аналитиков, российская валюта слабела из-за опасений инвесторов по поводу второй волны пандемии и на фоне ухудшения отношений Китая и США.
Эксперты считают, что на этой неделе рубль продолжит свое падение к основным валютам мира. Богдан Зварич из Промсвязьбанка заявил, что на российскую валюту будет влиять угроза снижения спроса на рисковые активы: это произойдет в случае дальнейшего роста заболеваемости коронавирусом в мире и будет зависеть от отношений Китая и США.
Зварич подчеркнул, что из-за ситуации с нефтяными ценами объемы продажи валюты по бюджетному правилу могут значительно упасть, из-за чего нацвалюта способна ослабнуть до 75 рублей за доллар.
Олег Кочетков из МТС Банка считает, что на рубль сейчас влияет фиксация прибыли в облигациях федерального займа нерезидентами. По его мнению, в ближайшее время курс может вырасти до 72–72,50 рублей за доллар.
Антон Покатович из «БКС Премьер» опасается, что давление на российскую валюту усилится из-за пандемии, в результате чего она не выйдет из коридора 70,4–72,2 рублей за доллар.
Видео дня. Тысячи матерей лишились выплат из-за бывших мужей
Комментарии 2
Экономика , Олег Кочетков , Антон Покатович , Богдан Зварич , МТС-Банк , Промсвязьбанк
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