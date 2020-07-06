Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
71.10
$
71.30
80.25
80.43
Прогноз
13.07 – 20.07
$
72.50
81.42
Индексы и котировки Brent
43.53
+0.42 Золото
1776.62
–0.01 РТС
1248.28
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
06.07
1.1296
+0.0036
22.06
1.1260
02.07
24.06
10.06

Россия захотела заключить газовую сделку по примеру нефтяной 

Lenta.ru 2 часа назад
Россия захотела создать «газовую ОПЕК»
Фото: ТАСС
Россия захотела заключить с ведущими мировыми добытчиками газа глобальную сделку и создать организацию по примеру нефтяной ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти), пишут «Ведомости». По мнению Москвы, это необходимо для нормализации ситуации с ценами на топливо.
Как пишет издание, в создании «газовой ОПЕК» заинтересованы как минимум два федеральных чиновника: министр энергетики Александр Новак и его заместитель Анатолий Яновский. Оба они в последнее время говорили о необходимости обеспечения стабильности на мировом газовом рынке.
В качестве одного из вариантов рассматривается трансформация уже существующего органа — Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), возглавляемого россиянином Юрием Сентюриным. Предполагается, что в новом качестве он будет наделен полномочиями определять общую для нескольких стран политику в сфере добычи и продажи газа.
Поводом для такой инициативы послужила ситуация последних месяцев на мировом рынке. Многие эксперты оценивают ее как катастрофическую. Из-за падения спроса вследствие пандемии коронавируса, теплой зимы в Европе и переполненности хранилищ цены на некоторых хабах (торговых площадках, где сделки заключаются на условиях поставки в течение двух торговых дней) достигли самых низких показателей за десятилетия.
Так, в мае котировки на британском хабе NBP опускались до восьми фунтов за миллион британских тепловых единиц. С тех пор они немного выросли, однако аналитики сомневаются в перспективах укрепления цен в долгосрочной перспективе. В начале июля европейские газовые хранилища были заполнены примерно на 80 процентов. Собеседники издания предполагают, что низкие цены побудят трейдеров закупать топливо, что приведет к стопроцентной загруженности резервуаров уже в августе.
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) была создана в 1060 году и с тех пор играет значимую роль на мировом рынке, регулируя объемы добычи в зависимости от текущей конъюнктуры. Последние пять лет члены организации вместе с приглашенными странами, включая Россию, участвуют в сделке ОПЕК+ по снижению добычи. Ее временный разрыв в марте привел к резкому падению мировых цен.
Видео дня. Тысячи матерей лишились выплат из-за бывших мужей
Последние новости
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы Цены на бензин в России защитили от снижения Цены на бензин в России защитили от снижения Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 6 июля Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 6 июля
Комментарии
Экономика , Александр Новак , Анатолий Яновский , Юрий Сентюрин , ОПЕК , Ведомости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нефть саудитов никому не нужна
Нефть саудитов никому не нужна
Часть золотого запаса Китая оказалась подделкой
Часть золотого запаса Китая оказалась подделкой
Особняк с подвохом продадут за 1 фунт стерлингов
Особняк с подвохом продадут за 1 фунт стерлингов
Сын миллиардера распродал машины из-за кризиса
Сын миллиардера распродал машины из-за кризиса
Видео
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
06:33
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
Экономика
Рубль перешел к росту
00:27
Рубль перешел к росту
Рынки
Банки запускают новый вид переводов
01:09
Банки запускают новый вид переводов
Личный счет Компании
Мишустин сделал заявление по ипотеке
00:22
Мишустин сделал заявление по ипотеке
Личный счет Другое
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
00:16
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
Экономика
Налог на богатых ударит по среднему классу
00:56
Налог на богатых ударит по среднему классу
Личный счет
Рубль падает
00:08
Рубль падает
Рынки
В России подорожает мобильная связь
00:32
В России подорожает мобильная связь
Личный счет
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
00:35
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
Рынки Статьи
Россияне перестали искать работу после карантина
00:19
Россияне перестали искать работу после карантина
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение