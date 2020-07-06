Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»

Белоруссия постарается отстоять и чуть-чуть расширить поставки своей сельскохозяйственной продукции в Россию. Об этом, как сообщает БЕЛТА, заявил заместитель премьер-министра Белоруссии Александр Субботин

Он назвал Россию основной страной для Белоруссии в вопросе экспорта сельскохозяйственной продукции и объяснил это общностью подходов к упаковке и вкусовых предпочтений.

«Постараемся отстоять тот сегмент, который держим сейчас, и, может быть, чуть-чуть расширить», — рассказал Субботин.

При этом он сообщил, что одновременно Белоруссия стремится и к диверсификации экспорта сельскохозяйственной продукции и для этого рекламирует свои бренды и свою продукцию. Вице-премьер рассказал, что белорусская продукция известна почти в 100 странах. Также он высказал мнение, что подход Белоруссии к экспорту должен стать рациональнее — торговать следует с теми, с кем это экономически целесообразнее.

Кроме того, Субботин заявил, что сейчас нельзя однозначно спрогнозировать последствия пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 на рынок сельскохозяйственной продукции, но заверил, что власти Белоруссии отслеживают тенденции на мировых рынках.