Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»

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«Будем цепляться зубами»: Белоруссия заполонит рынок РФ 

Артём Кульша 10 минут назад
Белоруссия постарается отстоять и чуть-чуть расширить поставки своей сельскохозяйственной продукции в Россию. Об этом, как сообщает БЕЛТА, заявил заместитель премьер-министра Белоруссии Александр Субботин.
Он назвал Россию основной страной для Белоруссии в вопросе экспорта сельскохозяйственной продукции и объяснил это общностью подходов к упаковке и вкусовых предпочтений.
«Постараемся отстоять тот сегмент, который держим сейчас, и, может быть, чуть-чуть расширить», — рассказал Субботин.
При этом он сообщил, что одновременно Белоруссия стремится и к диверсификации экспорта сельскохозяйственной продукции и для этого рекламирует свои бренды и свою продукцию. Вице-премьер рассказал, что белорусская продукция известна почти в 100 странах. Также он высказал мнение, что подход Белоруссии к экспорту должен стать рациональнее — торговать следует с теми, с кем это экономически целесообразнее.
Кроме того, Субботин заявил, что сейчас нельзя однозначно спрогнозировать последствия пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 на рынок сельскохозяйственной продукции, но заверил, что власти Белоруссии отслеживают тенденции на мировых рынках.
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Экономика , Видео , Александр Субботин
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