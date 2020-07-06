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Эксперт рассказал, когда восстановится российская экономика 

РИА Новости и ещё 13 2 часа назад
Восстановление экономики России от последствий распространения коронавируса начнется во второй половине 2020 года, рассказал в интервью РИА Новости главный экономист Всемирного банка по России Aпурва Санги.
"Наш базовый сценарий исходит из того, что восстановление начнется во второй половине 2020 года. Но есть и более пессимистичные сценарии, включающие возвращение вируса, более длительный локдаун, в этой ситуации восстановление будет отложено до первой половины следующего года", — отметил он.
По прогнозу института развития, экономика России в 2020 году снизится на 6%, это станет самым глубоким спадом за последние 11 лет. В течение следующих лет ВВП вернется к росту, который составит 2,7% в 2021 году и 3,1% в 2022 году.
Собеседник агентства также обратил внимание на "беспрецедентный уровень неопределенности", который затрудняет прогнозирование.
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Экономика , Видео , Всемирный Банк , РИА Новости
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