Дания решила судьбу «Северного потока-2»

Оператор газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG может использовать суда с якорным позиционированием при его строительстве. Такое решение приняло Датское энергетическое агентство (ДЭА), о чем сообщила его пресс-служба.
«Северный поток — 2», как сообщал «Рамблер», — строящийся трубопровод из России в Германию по дну Балтийского моря. 30 октября 2019 года ДЭА выдало Nord Stream 2 AG разрешение на его укладку на континентальном шельфе Дании. Оно не подразумевало позволение использовать суда-трубоукладчики с якорным позиционированием.
На днях Nord Stream 2 AG запросил разрешение на их использование на незаконченном участке «Северного потока — 2» к юго-востоку от острова Борнхольма.
Сегодня ДЭА выдало его в соответствии с Законом о континентальном шельфе и Конвенцией Организации объединенных наций (ООН) о морском праве по той причине, что незаконченный участок находится за пределами района, где траление, якорные стоянки и донные работы не рекомендуются из-за опасности попадания в воду затопленных боевых отравляющих веществ.