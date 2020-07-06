Дания решила судьбу «Северного потока-2»

Оператор газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG может использовать суда с якорным позиционированием при его строительстве. Такое решение приняло Датское энергетическое агентство (ДЭА), о чем сообщила его пресс-служба.

«Северный поток — 2», как сообщал «Рамблер», — строящийся трубопровод из России в Германию по дну Балтийского моря. 30 октября 2019 года ДЭА выдало Nord Stream 2 AG разрешение на его укладку на континентальном шельфе Дании. Оно не подразумевало позволение использовать суда-трубоукладчики с якорным позиционированием.

На днях Nord Stream 2 AG запросил разрешение на их использование на незаконченном участке «Северного потока — 2» к юго-востоку от острова Борнхольма.