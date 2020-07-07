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В России могут смягчить правила продажи алкоголя 

Газета.Ru и ещё 6 1 час назад
Продажу алкоголя смягчат в России
Фото: газета.ру
Минпромторг России готовит законопроект, разрешающий регионам снять запрет для магазинов и кафе на розничную продажу алкоголя вблизи медучреждений, сообщают "Известия" со ссылкой на источник.
"Разработан законопроект о передаче субъектам России полномочия самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже алкогольной продукции в магазинах и кафе на прилегающих территориях", — заявили в министерстве.
Инициатива должна поступить на рассмотрение в правительство в третьем квартале 2020 года, после чего ее направят в Госдуму. Если законопроект примут, каждый регион России вправе будет самостоятельно решать вопрос о снятии действующих ограничений.
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Экономика , Другое , Рынки , Минпромторг , Госдума , газета "Известия"
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