Названы сроки возобновления строительства «Севпотока-2»

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Строительство газопровода «Северный поток — 2» не получится возобновить до 3 августа, когда истечет срок обжалования обновленного разрешения Дании, сообщило энергетическое агентство страны (DEA).

«Любая заинтересованная в решении сторона может подать апелляцию… Обращения должны быть представлены в Энергетический совет по жалобам в течение четырех недель с момента публичного оглашения решения, то есть до 3 августа.. Разрешение (на строительство) не может быть использовано до истечения срока подачи апелляции», — отмечает DEA, передает РИА «Новости».

Ранее в понедельник Датское энергетическое агентство выдало оператору проекта «Северный поток — 2» — компании Nord Stream 2 AG — разрешение на использование судов с якорным позиционированием при строительстве газопровода.

Перед этим немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что возможные санкции Вашингтона против газопровода «Северный поток — 2» «не соответствуют пониманию права», которое есть в Германии.

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что санкции США против «Северного потока — 2» подрывают транснациональное партнерство и призвал использовать парламентскую дискуссию, чтобы вырвать «особо ядовитые зубы» из нового санкционного законопроекта.