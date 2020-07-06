«Санкции США „Северному потоку-2“ больше не страшны»

Разрешение Дании достроить "Северный поток-2" новыми судами лишило последнего смысла санкции, которые готовят в отношении проекта США. Об этом в интервью ФБА "Экономика сегодня" рассказал руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов.

Датское энергетическое агентство (DEA) разрешило Nord Stream 2 AG достроить "Северный поток-2" в своих водах с использованием трубоукладочных судов с якорным позиционированием. Регулятор уточнил, что недостроенная часть газопровода в датских водах находится за пределами района, где не рекомендуется донный трал и якорная стоянка, а также и работы на морском дне из-за риска, создаваемого затопленным много десятилетий назад химическим оружием.

Разрешение использовать новый тип судов Россия направила Копенгагену в июне.

"Изменения в разрешение означают, что компания может использовать трубоукладчики с якорями как независимо, так и в комбинации с трубоукладчиками с системой динамического позиционирования", — говорится в сообщении DEA.

Теперь новые суда можно использовать как отдельно, так и в сочетании с кораблями, оснащенными системой динамического позиционирования.

"Конечно, столь быстрый ответ датского регулятора, и тем более, положительный ответ на просьбу российской стороны, удивляют, — отмечает Перов. — Ведь раньше Копенгаген делал все, чтобы максимально задержать проект — в частности, разрешение на строительство не выдавалось более года вопреки всем регламентам Евросоюза. В этот раз также многие ждали, что DEA затянет с ответом на многие месяцы, дав возможность США подготовить и провести новые санкции в отношении проекта.

Однако Дания поступила неожиданно. И здесь лишь два объяснения такому поведению. Возможно, на Копенгаген надавила Германия, которая в последнее время активно сопротивляется санкциям США и даже готовит на них экономический ответ, то есть делает все для реализации "Северного потока-2". Или же открытое давление и вмешательство Вашингтона во внутренние дела Европы настолько не понравилось всем участникам ЕС, что датские власти пошли наперекор Вашингтону и поддержали проект".

Позиционирование определит сроки строительства

Изначально Дания запрещала использовать суда с якорным позиционированием, так как они могут задеть неразорвавшиеся боеприпасы на дне Балтийского моря. Это устаревшая система, которую используют суда для бурения морских скважин с 1950-х. Она подразумевает разброс судном нескольких якорей на характерное расстояние в разные стороны, после чего моторы на днище натягивают тросы, обеспечивая судну устойчивость при выполнении работ. Эти системы используют для работ на малых глубинах — до 300 метров.

Более современная система динамического позиционирования, которая позволяет работать на любой глубине. Она удерживает судно в нужной точке с высокой точностью — посредством использования судовых движителей и подруливающих устройств. По сути, это автоматический контроль — компьютер включает те или иные двигатели, чтобы удержать его на месте или провести по заданному курсу. Датский участок "Северного потока-2" пройдет на глубине до 200 метров, где достаточно и якорной системы.

"Изначально у "Газпрома" было судно с динамическим позиционированием — трубоукладчик "Академик Черский". Но работает оно достаточно медленно, так что решение России подключить к нему "помощника" логично. Трубоукладочная баржа "Фортуна" оснащена лишь системой якорного позиционирования, потому и понадобилось разрешение Дании на ее включение в проект. Теперь, вероятнее всего, суда пойдут навстречу друг другу по недостроенному участку.

И при таком подходе строительство подводной части газопровода вполне можно завершить к запланированной дате — концу 2020 года. Понятно, что прямо сейчас работы не начнутся — есть экологические требования, связанные с периодом нереста рыбы в Балтийском море. Кроме того, нужно "Фортуну" вывести из владения структурами "Газпрома", как это уже сделали с "Академиком Черским". Это минимизирует шансы "Газпрома" оказаться под санкциями США", — подчеркивает Перов.

Санкции больше не угрожают проекту

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Работы по прокладке труб приостановились после того, как США в конце прошлого года приняли оборонный бюджет. В него включили санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода.

Практически сразу швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой газопровода, остановила работы. Сейчас в Вашингтоне внесли в проект нового оборонного бюджета сразу два санкционных документа в отношении "Северного потока-2". Причем первый подразумевает жесткие ограничения к немецкому бизнесу и госструктурам, а второй появился после бурных протестов Германии и смягчает предыдущий вариант. Берлин в ответ на эти санкции грозит США торговой войной.

"В целом можно считать, что санкции США "Северному потоку-2" уже не страшны — он будет достроен, и дело только в сроках. так что поправки в оборонный бюджет Штатам вновь, похоже, придется пересматривать. Прогнозы, что проекту будут ставить палки в колеса на каждом его этапе, к сожалению, оправдались. И вплоть до ввода трубопровода в эксплуатацию эти попытки продолжатся. Но в целом противодействие США удалось нивелировать — в том числе, с помощью европейского возмущения.