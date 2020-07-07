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В России могут смягчить правила продажи алкоголя 

Прайм и ещё 11 1 час назад
В России хотят смягчить правила продажи алкоголя
Фото: РИА Новости
Российский Минпромторг разрабатывает законопроект, разрешающий продажу алкогольной продукции рядом с медицинскими учреждениями, пишет газета "Известия" со ссылкой на источники.
В свою очередь в министерстве промышленности и торговли изданию пояснили, что законопроект был разработан по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой. Он позволит субъектам России самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже алкоголя.
Документ планируется внести на рассмотрение правительства в третьем квартале текущего 2020 года. После этого проект поступит на рассмотрение Госдумы.
Сейчас российское законодательство запрещает продажу алкоголя на территориях, которые прилегают к медицинским сооружениям.
Напомним, что 5 мая вступил в силу закон, который запрещает торговать спиртными напитками в заведениях общественного питания в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях в случае, если площадь залов обслуживания составляет меньше 20 квадратных метров. Этот документ успел прославиться как "закон о наливайках". Регионы на его основе имеют право устанавливать другие, дополнительные ограничения, в том числе — полностью запрещать работу "наливаек".
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Комментарии 1
Экономика , Татьяна Голикова , Минпромторг , Госдума , газета "Известия"
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