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Гражданам позволят тратить часть местных бюджетов 

Парламентская газета 1 час назад
Гражданам доверят часть местных бюджетов
Фото: Парламентская газета
Унифицировать подходы и прописать понятные правила инициативного бюджетирования предложила группа депутатов и сенаторов в рамках реализации Послания Президента Федеральному Собранию. Такой законопроект накануне второго чтения в Госдуме рассмотрит на своем заседании 7 июля Комитет палаты по федеративному устройству и местному самоуправлению.
По данным Министерства финансов РФ, в 2018 году в 68 российских субъектах на проекты, отобранные с участием граждан или с учетом их мнения, было направлено около 19,3 млрд рублей.
При этом правовое регулирование проектов инициативного бюджетирования находится в ведении регионов и отличается большим разнообразием подходов.
Документ, разработанный вице-спикером Совфеда Андреем Турчаком, сенатором Олегом Мельниченко и главой думской фракции «Единая Россия» Сергеем Неверовым, вводит единые, общенациональные правила для инициативного бюджетирования. Таковым собираются считать проект, посредством которого обеспечивается участие жителей муниципального образования или его части в определении приоритетов расходования средств местного бюджета, поддержка реализации их инициатив по решению вопросов местного значения.
Предлагать подобные проекты смогут гражданин или инициативная группа граждан, проживающие на территории муниципального образования, органы территориального общественного самоуправления или староста сельского населенного пункта.
Как уточнил один из авторов документа, Олег Мельниченко во время рассмотрения законопроекта в первом чтении, вносимые проекты должны отражать мнение населения и быть направлены на решение вопросов, которые имеют приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части. Обязательным условием для рассмотрения проектов должно быть их размещение в Интернете.
Если в местную администрацию внесено несколько инициативных проектов, то она организует проведение конкурсного отбора. Источником финансирования будут средства местного бюджета и взносы граждан.
«Суть инициативного бюджетирования — это не сбор денег. Мы допускаем инициативные взносы, но, прежде всего, это участие граждан в распределении бюджетных средств», — подчеркнул Мельниченко.
Документом предусматриваются не только денежные взносы от граждан в проект, но и «добровольное имущественное и трудовое участие заинтересованных лиц». Если осуществить его не удастся, инициативные платежи подлежат возврату лицам, перечислившим их в местный бюджет.
Авторы законопроекта уверены, что его реализация будет способствовать развитию взаимодействия граждан и власти, усилению общественного контроля.
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Комментарии 1
Экономика , Андрей Турчак , Сергей Неверов , Олег Мельниченко , Единая Россия , Госдума , Совет Федерации
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