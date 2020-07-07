Дания сдалась: «Северный поток-2» достроят двумя судами 

«Газпром» сделал еще один шаг к достройке датского участка морского газопровода «Северный поток-2». 6 июля стало известно, что Датское энергетического агентства (DEA) разрешило оператору проекта Nord Stream 2 AG использовать суда-трубоукладчики с якорной системой позиционирования. Это позволит задействовать для укладки трубы несамоходную баржу «Фортуна».

Nord Stream 2 AG обратился к датскому регулятору с просьбой внести соответствующую поправку к полученному в ноябре 2019 года разрешению на строительство трубопровода. «Как мы и ожидали, DEA удовлетворило наш запрос», — говорится в комментарии Nord Stream 2.

«Поправка имеет отношение только к возможному использованию судов с якорным позиционированием, и является пояснением лишь одного из условий разрешения. Реализация проекта будет осуществляться в соответствии с разрешением на строительство и оценкой воздействия на окружающую среду. Мы продолжаем рассматривать различные варианты его завершения и в должное время сообщим о своих планах», — уточняется в сообщении.

Напомним, изначально DEA выдало Nord Stream 2 AG разрешение только для судов с динамическим позиционированием. Подобные суда удерживаются на точке укладки движением винтов, которыми управляет автоматическая система. Суда с якорным позиционированием удерживаются на месте, соответственно, якорями, и меньше подходят для укладки глубоководных участков трубопровода.

Сейчас у «Газпрома» в немецком порту Мукран находятся баржа «Фортуна» с якорным позиционированием и судно «Академик Черский» с динамическим позиционированием. Очевидно, концерн стремится задействовать оба судна.

Тем временем США продолжают атаку на трансбалтийский газопровод. Группа американских сенаторов во главе с Тедом Крузом внесла в Сенат законопроект о новых санкциях в отношении судов, которые могут принять участие в достройке «Северного потока-2». Они будут распространяться на страховые компании, предоставившие для таких судов страховое покрытие.

На это канцлер ФРГ Ангела Меркель , выступая перед парламентариями в бундестаге , заявила: Берлин смотрит на «Северный поток-2» с точки зрения экономической выгоды, и поддержит завершение строительства газопровода, несмотря на санкции США. Обсуждаемые в Конгрессе санкции являются экстерриториальными и не соответствуют немецкому правовому пониманию, подчеркнула Меркель.

В то же время надо понимать: северо-западная Европа в значительной степени покрывает свои потребности в газе с помощью СПГ, который поступает через терминалы в Нидерландах, Великобритании, Бельгии и Франции. Кроме того, значительный объем СПГ закупает Польша. Все эти страны вряд ли поддержат Германию в стремлении воевать с США.

Это значит, что в битве за «Северный поток-2» рано ставить точку.

— Если смотреть на базовые вещи, картина проста: собственная добыча газа в Европе снижается, и будет снижаться в дальнейшем, поскольку крупных запасов газа в ЕС нет, — отмечает директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов . — Соответственно, будет расти импорт голубого топлива, а Россия — ближайший к Европе поставщик, у которого самые большие в мире запасы газа.

Все это означает, что РФ и ЕС просто вынуждены работать друг с другом. Конкретно в «Северном потоке-2» заинтересована не только Россия, но и ряд европейских компаний, которые вложили в строительство собственные деньги — порядка $5 млрд Что, они бросят эти деньги, забудут о них, забудут о потребителях, которым обязаны поставлять газ? Наверное, нет.

Поэтому очевидно, что «Северный поток-2» будет завершен. Поэтому те же самые немцы говорят американцам примерно так: «Ребята, вы играете в свои игры. Говорите, что у вас есть свои интересы, что вы хотите поставлять нам СПГ — и вам не нравится, что мы налаживаем отношения с Россией. Но у нас тоже есть интересы, и мы собираемся их отстаивать».

Поэтому так или иначе, но трансбалтийский газопровод заработает. Можно оттягивать сроки пуска, мешать, что-то придумывать. Но с учетом базовых условий, с учетом, что более 90% трубы построено, а европейские компании уже вложили деньги — сорвать достройку невозможно.

Эти европейские компании, можно сказать, порвут политиков, если те пойдут на срыв строительства. А европейские политики очень зависимы от денег, которые им дают на избирательные компании.

Именно поэтому у меня нет сомнений: проект будет завершен.

«СП»: — Что нам дает решение DEA?

— Возможность быстрее достроить газопровод. Замечу, датчане не могли не выдать разрешение, вопрос заключался только в том, насколько они выдачу затянут. На этот раз датчане поступили разумно — выдали разрешение оперативно.

Напомню, необходимо закончить прокладку двух ниток газопровода. Не знаю, как технологически будет решен вопрос с помощью двух судов — «Академика Черского» и баржи «Фортуна»: будут ли они достраивать по одной нитке газопровода, двигаясь навстречу друг другу, либо будут тянуть две нитки сразу.

«СП»: — Как теперь выглядят сроки пуска газопровода?

— Тут важно начать, а дальше сроки будут зависеть исключительно от погоды. Сама достройка может занять три-четыре месяца, потом необходимы испытания, время для устранения неполадок. Получается, ввод газопровода в эксплуатацию состоится в 2021 году, в лучшем случае — в начале 2021 года.

— Для меня очень большой вопрос, насколько серьезны противоречия США и Германии по «Северному потоку-2», — возражает президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич. — Если смотреть объективно, достройка газопровода принципиальных проблем «Газпрома» не решает. Потому что никто в Европе не обещает, что будет брать газ, поставляемый по «Северному потоку-2».

Мы не обращаем на это внимание, как не обращаем внимания на тот факт, что строим газопровод в основном за собственные деньги. Следует учитывать, что затраты на строительство газотранспортного коридора от Ямала до Балтийского моря составили не менее $31 млрд Европейские партнеры участвуют в финансировании лишь морской части, в то время как затраты на строительство северного газотранспортного коридора полностью взял на себя «Газпром».

Возможно, руководству «Газпрома» даже нравится, что проект требует дополнительного финансирования для достройки. Как в России заведено, чем больше денег можно потратить и распилить — тем лучше. Причем, не исключено, этим тратам придадут еще и патриотическую окраску. Мол, смотрите, нам мешают — а мы еще денег вбухаем и достроим любимым немцам трубу, потому что они ругаются с Америкой.

Думаю, через какое-то время «Северный поток-2» действительно достроят — с приложением колоссальных усилий. Но проблема в том, что эта труба не актуальна. Причем, не только она — не особо нужен и «Турецкий поток»: в 2020 году РФ по поставкам газа в Турцию опустилась с первого места на пятое — ее обошли Азербайджан, Иран, Катар и Алжир. «Газпром», кроме того, «Газпром» обнулил в мае польский транзит — осушил газопровод Ямал-Европа на фоне падения спроса.

Главная причина всех этих проблем очевидна — не так-то нужен за рубежом российский газ. Газа в мире сейчас хоть залейся — его больше, чем нефти. Катар, наверное, скоро будет предлагать голубое топливо бесплатно, поскольку не может остановить производство СПГ. В США на фоне неопределенности с ценами и регулированием только-только закрылся проект крупного газопровода Atlantic Coast Pipeline.

То есть, денег у американцев гораздо больше, чем у нас, — но действуют они ровно наоборот: останавливают строительство газопровода.

«СП»: — Почему «Газпром» действует иначе?

— Для «Газпрома» главное, я считаю, что деньги на достройку «Северного потока-2» пойдут прямо сейчас. А что дальше — неважно. США такая ситуация только на руку.

Напомню, что RAND Corporation, которая занимается стратегическими исследованиями для высшего американского руководства, открыто пишет: цель Вашингтона в том, чтобы обескровить Москву. Прежде всего, увеличением трат на вооружения и нагнетанием нестабильности в Европе. В эту логику укладывается и втягивание России в безумные энергетически мега-проекты. Потому что чем больше РФ потратит на них денег — в тем более затруднительном экономическом положении окажется.

Замечу также, что у Европы полностью готова инфраструктура для приема СПГ, причем в объеме, который покрывает потребности европейцев. Весь мир, я считаю, переходит на сжиженный газ. В этих условиях российским газопроводом, в том числе «Северному потоку-2», будет отведена скромная роль вспомогательной инфраструктуры — и не более того.