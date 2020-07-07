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Курс доллара: рублю предрекли новые проблемы 

Мария Иванова 2 часа назад
В начале недели курс доллара вырос до 71,68 рубля на фоне санкционного давления Лондона, евро подскочил до 81,05 рубля. Опрошенные аналитики считают, что российская валюта в ближайшие дни продолжит свое падение.
Курс доллара онлайн вы можете узнать на «Рамблер/финансах».
Как сообщал «Рамблер», 6 июля власти Великобритании ввели санкции против 25 россиян в рамках «поправки Магнитского», предусматривающей наказания за нарушение прав человека.
Ограничительные меры, в частности, распространились на главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина и судью Тверского районного суда Москвы Алексея Криворучко. Санкции включают в себя заморозку активов и запрет на въезд в страну.
Аналитики считают, что еще более негативное влияние на рубль окажет июльское сокращение Минфином продаж валют в рамках бюджетного правила в 1,6 раза.
На торгах вечером 6 июля рубль отыграл часть потерь благодаря решившим рисковать иностранным инвесторам и ценам на нефть, но, по мнению экспертов, долго он на этом уровне не продержится.
Гельды Союнов из УК «Промсвязь» заявил, что эксперты ожидают падения нефтяных цен. По его словам, если в ближайшее время нефть не закрепится на уровне в 44 доллара за бочку, нацвалюта окажется в границах 72-73 рубля за доллар.
Богдан Зварич из Промсвязьбанка добавил, что из-за снижения объемов продажи валюты Минфином курс доллара может подскочить до 72 рублей.
Комментарии 1
Экономика , Видео , Александр Бастрыкин , Алексей Криворучко , Богдан Зварич , Гельды Союнов , Промсвязьбанк , СКР , Минфин
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