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Экономисты предсказали катастрофу в США из-за высокой смертности среднего класса 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
«США движутся к катастрофе»
Фото: Reuters
Исследование лауреата Нобелевской премии по экономике профессора Ангуса Дитона и американского экономиста Энн Кейс показало, что США медленно движутся к катастрофе, поскольку американский средний класс вымирает.
В своей совместной книге «Смерть от безнадежности» исследователи указали, что США движутся к катастрофе, на которую СМИ не обращают внимания. Речь идет не только об экономическом упадке, но и о сотнях тыс. жертв среди американского населения, передает ИноТВ со ссылкой на немецкий журнал Der Spiegel.
По мнению ученых, в отличие от других развитых стран, в США ожидаемая продолжительность жизни не увеличивается, а смертность, напротив, растет. Исследователи отметили, то есть три основные причины этого: рост числа самоубийств, алкоголизм и его последствия, а также передозировка наркотиков.
Отмечается, что больше всего от этих проблем страдает «белый рабочий класс» — белые граждане США без оконченного высшего образования. В сравнении со Швецией оказывается, что вероятность гибели белого американца среднего возраста более чем в два раза выше. Также рост смертности в США связан с «опиоидным кризисом».
«В обществе распространяется отчаяние. Это дало возможности сбыта фармацевтической промышленности, которая недостаточно хорошо регулируется», — подчеркнул Дитон.
Экономисты пришли к выводу, что истоки этой проблемы связаны с «тектоническими сдвигами» на рынке труда в США. Раньше трудоустроенное население без высшего образования могло получать достойный заработок, а сейчас оно сталкивается с трудностями.
Также ученые отмечают, что в связи с этим состояние здоровья граждан США без высшего образования в возрасте от 45 до 54 лет постепенно ухудшается. Число заключений браков среди американцев без высшего образования снизилось, также они намного реже входят в какое-либо религиозное сообщество. Таким образом, происходит постепенное разрушение сообществ, которые оказывают людям жизненную поддержку.
Причину такого развития ситуации исследователи видят в том, что низкоквалифицированные специалисты сталкиваются с давлением глобализации и роботизации производства. Особенно резко Дитон и Кейс раскритиковали американскую систему здравоохранения.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что причины массовых беспорядков в США лежат глубже расизма в полиции, в частности в кризисной ситуации в экономике.
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Экономика , Ангус Дитон , Деловая газета "Взгляд" , Spiegel
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