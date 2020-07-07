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Доходы России от продажи нефти рухнули 

Lenta.ru и ещё 12 30 минут назад
Доходы России от продажи нефти рухнули
Фото: РИА Новости
В мае доходы России от продажи нефти рухнули в 2,7 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 3,604 миллиардов долларов. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС), сообщает РИА Новости.
При этом в физическом выражении экспорт даже показал незначительный рост — около одного процента, до 19,261 миллиона тонн. Однако если смотреть с начала года, то нефти на экспорт ушло на 3,3 процента меньше, а доход от нее упал на 32,6 процентов.
Поводом для такой динамики стало резкое снижение стоимости сырья. Даже с учетом роста на 70 процентов по сравнению с апрелем, российский сорт Urals в мае оказался в 2,3 раза дешевле, чем год назад — 31,03 доллара против 70,93 доллара за баррель.
Соответственно объем экспорта нефтепродуктов в мае вырос на 10,8 процентов, но снизился на 16 процентов в денежном выражении. С начала года эти цифры составляют 1 и 23,3 процента соответственно.
Также, по данным ФТС, в период за первые пять месяцев доходы «Газпрома» от поставок за рубеж снизились более чем в два раза — на 53 процента — по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Ранее председатель фонда «Сколково», бывший вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что Россия только вступает в наиболее сложную фазу экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса и падением цен на нефть.
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Экономика , Компании , Личный счет , Недвижимость , Рынки , Аркадий Дворкович , Газпром , Фонд Сколково , Федеральная таможенная служба , РИА Новости
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