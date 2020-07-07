В России начинается самый тяжелый период кризиса

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«Еще не достигли дна»: кризис в России только начинается 

Алиса Селезнёва и ещё 6 1 час назад
Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович высказал мнение, что экономический кризис в России на фоне пандемии коронавируса только начинается. Об этом пишет ТАСС.
По его словам тяжелее всего придется малому и среднему бизнесу, проблемы с которым начнутся «к концу лета, осенью, может, к концу года».
«Я уверен, мы все не до конца осознаем, в какой точке мы сейчас находимся. Оптимисты думают, что мы уже где-то на дне, а в Европе уже начали выходить из кризиса. Я думаю, мы еще не достигли дна, особенно в России, мы только вступаем в самый тяжелый период кризиса», — пояснил Дворкович в ходе международного промышленного марафона «Иннопром онлайн».
Председатель фонда «Сколково» отметил, что кризис приведет «к уходу с рынка отдельных игроков, дальнейшей консолидации и выживание только самых успешных».
«Рамблер» писал, что 2 июня премьер-министр Михаил Мишустин представил план по восстановлении российской экономики после пандемии коронавируса. По словам главы правительства, на проведение почти 500 мероприятий по «спасению» экономики заложено более 5 триллионов рублей.
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Экономика , Видео , Аркадий Дворкович , Михаил Мишустин , Фонд Сколково , ИТАР-ТАСС
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