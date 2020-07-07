В России начинается самый тяжелый период кризиса

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По его словам тяжелее всего придется малому и среднему бизнесу, проблемы с которым начнутся «к концу лета, осенью, может, к концу года».

«Я уверен, мы все не до конца осознаем, в какой точке мы сейчас находимся. Оптимисты думают, что мы уже где-то на дне, а в Европе уже начали выходить из кризиса. Я думаю, мы еще не достигли дна, особенно в России, мы только вступаем в самый тяжелый период кризиса», — пояснил Дворкович в ходе международного промышленного марафона «Иннопром онлайн».

Председатель фонда «Сколково» отметил, что кризис приведет «к уходу с рынка отдельных игроков, дальнейшей консолидации и выживание только самых успешных».