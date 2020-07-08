Глава немецкого военного ведомства Аннегрет Крамп-Карренбауэр тезисно ответила на претензии к проекту газопровода из России в Европу «Северный поток-2», сообщает РИА Новости . Она также подчеркнула, что все спорные вопросы между государствами необходимо решать в открытом диалоге.

По словам Карренбауэр, противника строительства трубопровода обычно ссылаются на три обстоятельства: мол, реализация проекта повысит зависимость европейских стран от российского газа, подорвет безопасность Украины, Польши и некоторых других государств, а также позволит России больше денег направлять на усиление военной мощи.

Отвечая на претензии, глава Минобороны ФРГ в первую очередь подчеркнула, что в Европе развиваются альтернативные и возобновляемые источники энергии, безопасность вышеуказанных стран всегда учитывается в переговорах по реализации проекта. При этом, подчеркнула Карренбауэр, поставка газа в Европу затрагивает экономические интересы не только России, но и США.